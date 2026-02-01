स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के पूर्व बल्लेबाज अंबाती रायडू का मानना है कि मौजूदा भारतीय टी20 टीम में वह दमखम है जो उसे ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जिताने में सक्षम बनाता है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में खेल रही यह टीम न सिर्फ 2026 में चैंपियन बन सकती है, बल्कि 2024 में जीती गई ट्रॉफी को भी सफलतापूर्वक डिफेंड कर सकती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया सीरीज जीत के बाद रायडू का यह बयान चर्चा का विषय बन गया है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीत से बढ़ा भरोसा

तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए पांचवें और आखिरी टी20 मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 46 रन से हराया। इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। इस शानदार प्रदर्शन के बाद रायडू ने कहा कि टीम का आत्मविश्वास, अप्रोच और निडर क्रिकेट यह दिखाता है कि भारत आने वाले बड़े टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह तैयार है।

“भारत के पास विश्व कप जीतने वाली टीम है” – रायडू

IANS से बातचीत में अंबाती रायडू ने कहा कि मौजूदा भारतीय टीम की सोच बाकी टीमों से अलग है। उनके अनुसार, खिलाड़ी बिना किसी दबाव के खेल रहे हैं और यही निडरता उन्हें खतरनाक बनाती है। रायडू ने साफ शब्दों में कहा कि भारत के पास T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम मौजूद है और अगर चीजें सही दिशा में रहीं, तो 2026 में भी भारत ट्रॉफी उठा सकता है।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का ग्रुप शेड्यूल

डिफेंडिंग चैंपियन और दुनिया की नंबर-1 टी20 टीम भारत, 7 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। इसके बाद टीम इंडिया नई दिल्ली में नामीबिया, कोलंबो में पाकिस्तान और अहमदाबाद में नीदरलैंड के खिलाफ ग्रुप मैच खेलेगी। यह शेड्यूल भारत के लिए चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन घरेलू परिस्थितियों में खेलने का फायदा भी देगा।

रोहित, कोहली और जडेजा के बिना पहला बड़ा टूर्नामेंट

यह टी20 वर्ल्ड कप भारत के लिए खास होगा, क्योंकि यह पहला बड़ा टूर्नामेंट है जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली और रवींद्र जडेजा नहीं खेलेंगे। इन तीनों दिग्गजों ने 2024 में बारबाडोस में खिताब जीतने के तुरंत बाद T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था। रायडू ने माना कि उनके अनुभव की कमी जरूर महसूस होगी, लेकिन साथ ही उन्होंने इसे युवा टीम के लिए खुद को साबित करने का सुनहरा मौका बताया।

सूर्यकुमार यादव और युवा टीम पर भरोसा

रायडू का मानना है कि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में यह टीम नई ऊर्जा के साथ खेल रही है। उन्होंने कहा कि सूर्या और मौजूदा खिलाड़ी इस मौके को पूरी तरह भुनाने की कोशिश करेंगे और देश के लिए एक और ICC ट्रॉफी जीतने का माद्दा रखते हैं।

ब्रॉडकास्टर और खिलाड़ी के रूप में रायडू की नई भूमिका

क्रिकेट से संन्यास के बाद अंबाती रायडू ब्रॉडकास्टर और एनालिस्ट के रूप में खेल से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वह गोवा में चल रही वर्ल्ड लेजेंड्स प्रो T20 लीग में भी हिस्सा ले रहे हैं। रायडू के मुताबिक, खेल से जुड़े रहना उनके लिए बेहद सकारात्मक अनुभव है और फिटनेस उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है।