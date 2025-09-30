ब्रिस्बेन : तेज गेंदबाज दीपेश देवेंद्रन के 5 विकेट की बदौलत भारत अंडर-19 ने मंगलवार को यहां पहले युवा टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 को 243 रनों पर समेटकर पहला दिन अपने नाम कर लिया। तमिलनाडु के 17 वर्षीय क्रिकेटर दीपेश ने 16.2 ओवर में 45 रन देकर 5 विकेट चटकाए जबकि किशन कुमार ने 16 ओवर में 48 रन देकर 3 विकेट चटकाकर शानदार सहायक भूमिका निभाई। ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम 91.2 ओवर में ऑल आउट हो गई।

वन-डाउन बल्लेबाज स्टीवन होगन ने 246 गेंदों पर 92 रनों की धैर्यपूर्ण पारी खेलकर ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए शीर्ष स्कोरर का काम किया। उन्होंने अकेले ही संघर्ष किया जबकि उनके कुछ साथी बल्लेबाज़ों ने गेंद को गोल में डालने के बाद दम तोड़ दिया। जेड हॉलिक ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरे सर्वश्रेष्ठ स्कोरर रहे जिन्होंने 94 गेंदों पर 38 रन बनाए।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने इयान हीली ओवल में 30 रन पर दो विकेट गंवा दिए जिसमें दीपेश और किशन कुमार ने एक-एक सफलता हासिल की। ऑफ-स्पिनर अनमोलजीत सिंह ने कप्तान विल मलाजचुक (21) का विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को पहले ही सत्र में तीन विकेट पर 78 रन पर मुश्किल स्थिति में पहुंचा दिया। इसके बाद खिलन पटेल और दीपेश ने हॉलिक और विकेटकीपर साइमन बज को आउट कर दिया, जिससे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 5 विकेट पर 167 रन हो गया।

पहले दिन एक भी अच्छी साझेदारी न बन पाने से ऑस्ट्रेलिया को नुकसान हुआ, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने घरेलू टीम के बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए अनुशासित लाइन और लेंथ बनाए रखी। दो मैचों की युवा टेस्ट श्रृंखला से पहले दोनों टीमें तीन मैचों की युवा एकदिवसीय श्रृंखला में आमने-सामने हुईं जिसे आयुष म्हात्रे की अगुवाई में भारत ने 3-0 से जीता। मेहमान भारत ने पहला युवा एकदिवसीय मैच 57 रनों से जीता और उसके बाद अन्य मैचों में 51 और 167 रनों के अंतर से श्रृंखला जीत ली। दूसरा युवा टेस्ट मैच 7-10 अक्टूबर तक मैके के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में खेला जाएगा।