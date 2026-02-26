स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 चरण में ग्रुप-1 का समीकरण तेजी से बदल रहा है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराकर अंक तालिका में मजबूती हासिल की। इस जीत का सीधा फायदा भारतीय टीम को मिला है। अब टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल की राह काफी हद तक साफ हो गई है और आगे की रणनीति उसके अपने प्रदर्शन पर निर्भर करती दिख रही है।

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका का दमदार प्रदर्शन

गुरुवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए अहम मैच में दक्षिण अफ्रीका ने शानदार खेल दिखाया। वेस्टइंडीज द्वारा दिए गए 177 रनों के लक्ष्य को अफ्रीकी टीम ने सिर्फ 16.1 ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान एडेन मार्कराम ने 82 रनों की नाबाद पारी खेलकर टीम की जीत सुनिश्चित की, जबकि क्विंटन डी कॉक ने 47 रनों की तेजतर्रार पारी से मजबूत आधार तैयार किया। इस जीत से दक्षिण अफ्रीका के नेट रन रेट में भी भारी सुधार हुआ, जो आगे चलकर निर्णायक साबित हो सकता है।

टीम इंडिया के लिए क्या है सेमीफाइनल का सीधा रास्ता?

दक्षिण अफ्रीका की जीत के बाद भारतीय टीम के लिए समीकरण काफी स्पष्ट हो गए हैं। यदि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत दर्ज कर लेती है, तो उसे किसी अन्य परिणाम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दोनों मैच जीतने की स्थिति में भारत के कुल 4 अंक हो जाएंगे और वह सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगा। इस परिदृश्य में नेट रन रेट की गणना भी मायने नहीं रखेगी। यही कारण है कि अब टीम इंडिया की किस्मत उसके अपने हाथों में मानी जा रही है।

जिम्बाब्वे से हारने पर भी उम्मीद कायम

हालांकि, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अगर भारत चेन्नई में जिम्बाब्वे के खिलाफ उलटफेर का शिकार हो जाता है, तो स्थिति थोड़ी जटिल हो सकती है। ऐसे में भारत को अपने अंतिम मुकाबले में वेस्टइंडीज को बड़े अंतर से हराना होगा। साथ ही यह भी जरूरी होगा कि दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे को मात दे। इस स्थिति में भारत, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे तीनों के 2-2 अंक हो सकते हैं। तब सेमीफाइनल का फैसला नेट रन रेट के आधार पर होगा। यानी भारत को जीत के साथ-साथ बड़े अंतर से जीत की भी जरूरत पड़ेगी।

अंक तालिका में दक्षिण अफ्रीका शीर्ष पर

सुपर-8 ग्रुप-1 की मौजूदा अंक तालिका में दक्षिण अफ्रीका 2 मैचों में 2 जीत के साथ 4 अंक लेकर पहले स्थान पर है। उसका नेट रन रेट +2.890 है, जो उसे बाकी टीमों से काफी आगे रखता है। वेस्टइंडीज एक हार के बावजूद 2 अंक और बेहतर नेट रन रेट के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत फिलहाल बिना अंक के तीसरे पायदान पर है, लेकिन उसके पास दो अहम मुकाबले शेष हैं। जिम्बाब्वे चौथे स्थान पर है और उसके लिए भी हर मैच करो या मरो की स्थिति में है।