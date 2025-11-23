स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 30 नवंबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए BCCI ने 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इस टीम की सबसे बड़ी खासियत है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी, साथ ही ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की जोरदार कमबैक ने क्रिकेट हलकों में उत्साह बढ़ा दिया है। वहीं कप्तानी की जिम्मेदारी इस बार केएल राहुल को सौंपी गई है, जो शुभमन गिल की जगह नेतृत्व करेंगे। गिल फिलहाल गर्दन की गंभीर चोट से उबर रहे हैं और मेडिकल टीम ने उन्हें सावधानी बरतने की सलाह दी है।

जडेजा की वापसी ने बढ़ाया टीम का संतुलन

टीम इंडिया के लिए सबसे मजबूत पहलुओं में से एक है रवींद्र जडेजा का शामिल होना। लंबे समय तक चोट और रिहैब से गुजरने के बाद जडेजा की टीम में वापसी ने स्क्वाड की बैटिंग और बॉलिंग दोनों को मजबूती दी है।

जडेजा की उपस्थित‍ि भारत को मध्य ओवरों में कंट्रोल, लास्ट ओवरों में तेज रन, और जरूरत पड़ने पर मैच बदलने वाली स्पेल देने की क्षमता प्रदान करती है।

रोहित–कोहली की वापसी से मिला अनुभव का सहारा

BCCI द्वारा घोषित टीम में सबसे अपेक्षित बदलाव था रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी। दोनों दिग्गज खिलाड़ियों का टीम में आना भारत की बल्लेबाजी में अनुभव, स्थिरता और बड़े मैच का आत्मविश्वास जोड़ता है।

सीरीज़ दक्षिण अफ्रीका की तेज और स्विंग परखने वाली परिस्थितियों में खेली जाएगी, ऐसे में कोहली और रोहित की मौजूदगी भारत के लिए मजबूत स्तंभ साबित हो सकती है।

शुभमन गिल की चोट और बाहर होने का फैसला

हाल ही में शुभमन गिल को गर्दन में गंभीर चोट का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें तुरंत आराम और उपचार की सलाह दी गई है। मेडिकल टीम और सेलेक्टर्स नहीं चाहते कि गिल जल्दी वापसी करके चोट को और बढ़ा लें। यही कारण है कि गिल को वनडे सीरीज़ से बाहर रखा गया है, और वह अगले साल पूर्णत: फिट होकर वापसी कर सकते हैं।

केएल राहुल बने टीम इंडिया के कप्तान

शुभमन गिल के बाहर होने के बाद कप्तानी की जिम्मेदारी केएल राहुल को सौंपी गई है। राहुल पहले भी भारत के लिए 12 वनडे मैचों में कप्तानी कर चुके हैं। उनकी कप्तानी में टीम ने कई बार संयम, रणनीति और स्थिर नेतृत्व देखा है। दक्षिण अफ्रीका जैसे मुश्किल प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ यह सीरीज़ राहुल के लिए एक बड़ा अवसर होगी।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की वनडे टीम :

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल