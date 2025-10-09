विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) : आईसीसी महिला विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले की तैयारी कर रही भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा महिला वनडे में 150 विकेट का आंकड़ा छूने वाली अपनी टीम की दूसरी खिलाड़ी बनने से सिर्फ चार विकेट दूर हैं।

श्रीलंका और पाकिस्तान पर जीत के बाद अपराजित भारत जोश से भरे दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा, जिसने अपने अभियान के पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ महज 70 रन के लक्ष्य का बचाव करते हुए 10 विकेट से मिली हार को भुला दिया है। इसके बाद उसने न्यूजीलैंड पर भी जीत हासिल की जिसमें ताजमिन ब्रिट्स ने रिकॉर्ड तोड़ शतक जड़ा था। दीप्ति जिनका अब तक टूर्नामेंट में प्रदर्शन शानदार रहा है, अपनी दाएं हाथ की ऑफ स्पिन से 'एक्स' फैक्टर साबित होंगी।

6/20 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

दीप्ति ने 114 मैचों में 27.92 की औसत से 146 विकेट लिए हैं, जिसमें 6/20 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, तीन बार पारी में पांच विकेट भी शामिल हैं। वह महिला वनडे में भारत की ओर से दूसरी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं, उनसे आगे दिग्गज तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी (204 मैचों में 22.04 की औसत से 255 विकेट) हैं।

दीप्ति के अब तक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट

दीप्ति अब तक टूर्नामेंट में 6 विकेट लेकर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं, जिनमें से प्रत्येक मैच में उन्होंने 16 से थोड़ा ज़्यादा की औसत से तीन विकेट लिए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/45 रहा है। उन्होंने दो पारियों में 78 रन भी बनाए हैं जिसमें श्रीलंका के खिलाफ उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 53 रन रहा है। झूलन विशेष रूप से महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज भी हैं।

टीमें :

दक्षिण अफ्रीका : लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), तज़मिन ब्रिट्स, सुने लुस, मारिज़ैन कप्प, एनेके बॉश, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लार्क, मसाबाता क्लास, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा, तुमी सेखुखुने, नोंदुमिसो शंगासे, काराबो मेसो, एनेरी डर्कसेन

भारत : प्रतीका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), श्री चरणी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, अमनजोत कौर, उमा छेत्री, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव।