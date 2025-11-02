बेंगलुरु : इंडिया ए ने चौथे दिन पहले अनऑफिशियल टेस्ट के पहले सेशन में वहीं से शुरुआत की जहां उन्होंने तीसरे दिन छोड़ा था। ऋषभ पंत और आयुष बडोनी ने BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1 पर एक शांत और संयमित पार्टनरशिप की। इससे पहले तीसरे दिन इंडिया ए ने 39 ओवर में 119-4 रन बनाए थे, और जीतने के लिए छह विकेट बाकी रहते 156 रन चाहिए थे। पंत और बडोनी ने 53 रन की पार्टनरशिप की लेकिन फिर मेहमान टीम ने इन-फॉर्म विकेटकीपर-बल्लेबाज को आउट कर दिया।

पंत क्रीज पर जमे हुए लग रहे थे, उन्होंने पिछले दिन के 64 रन के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए नर्वस नाइंटीज में प्रवेश किया। हालांकि टियान वैन वुरेन ने 49वें ओवर में पंत को 90 रन पर आउट कर दिया, जिससे मेजबान टीम 275 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 172/5 पर आ गई। इसके बाद बडोनी और कोटियन ने खेल को आगे बढ़ाया, लेकिन बडोनी 47 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हो गए, क्योंकि वैन वुरेन ने 53वें ओवर में फिर से विकेट लिया, जिससे उनकी 23 रन की छठी विकेट की पार्टनरशिप खत्म हो गई।

जहां कोटियन जल्दी से सेट होने की कोशिश कर रहे थे, वहीं एक खराब शॉट सेलेक्शन के कारण वह फाइन लेग पर कैच आउट हो गए जिससे लुथो सिपामाला ने अपनी टीम को एक और सफलता दिलाई, और भारतीय टीम 89 ओवर में 215/7 पर आ गई। पहले सेशन में मेजबान टीम कुछ रन बनाने में कामयाब रही, लेकिन मेहमान टीम ने तीन महत्वपूर्ण विकेट लिए, जिससे ऋषभ पंत की अगुवाई वाली टीम अब रन चेज में संघर्ष कर रही है। पहले सेशन के 22 ओवर में इंडिया ए ने 97 रन बनाए जिसके बाद दोनों टीमें लंच के लिए चली गईं।

वैन वुरेन प्रोटियाज के लिए सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं, उन्होंने अब तक अपने 9 ओवर के स्पेल में 40 रन देकर तीन विकेट लिए हैं। मेजबान टीम, जो अभी 216-7 पर है, को पहला अनऑफिशियल टेस्ट जीतने के लिए सिर्फ तीन विकेट बाकी रहते 59 रन चाहिए।