स्पोर्ट्स डेस्क : आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है और इस बार भी दिग्गज खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिलेगा। इस सीजन में अनुभवी खिलाड़ियों और युवा सितारों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जिससे टूर्नामेंट और भी रोमांचक बन जाएगा। फैंस खासतौर पर उन खिलाड़ियों पर नजर बनाए हुए हैं जो लंबे समय से इस लीग का हिस्सा हैं।

IPL के सबसे सीनियर खिलाड़ी

इस बार महेंद्र सिंह धोनी सबसे उम्रदराज खिलाड़ी के रूप में मैदान पर उतरेंगे। वह ना सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स बल्कि पूरे IPL के सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं। उनकी मौजूदगी टीम के लिए अनुभव और स्थिरता लेकर आती है, जो दबाव के समय बेहद काम आती है।

IPL 2026 के टॉप-5 सबसे उम्रदराज खिलाड़ी

इस सीजन में कई अनुभवी खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे, लेकिन ये 5 खिलाड़ी उम्र के मामले में सबसे आगे हैं:

महेंद्र सिंह धोनी – 44 साल 8 महीने 23 दिन

रोहित शर्मा – 38 साल 10 महीने 29 दिन

अजिंक्य रहाणे – 37 साल 9 महीने 23 दिन

इशांत शर्मा – 37 साल 6 महीने 29 दिन

विराट कोहली – 37 साल 4 महीने 23 दिन

धोनी की उम्र और अनुभव

महेंद्र सिंह धोनी की उम्र 30 मार्च 2026 को, जब चेन्नई सुपर किंग्स अपना पहला मैच खेलेगी, 44 साल 8 महीने 23 दिन होगी। यह आंकड़ा उन्हें इस सीजन का सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनाता है। 2008 से लगातार IPL खेल रहे धोनी ने हर परिस्थिति में खुद को साबित किया है और उनका अनुभव आज भी टीम के लिए सबसे बड़ी ताकत है।

उम्र के बावजूद कायम है दबदबा

44 साल की उम्र में भी महेंद्र सिंह धोनी का प्रदर्शन शानदार बना हुआ है। उनकी फिटनेस, विकेटकीपिंग और फिनिशिंग स्किल्स आज भी कमाल की हैं। मैच की परिस्थितियों को पढ़ने की उनकी क्षमता उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है, जिससे वह आज भी टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी बने हुए हैं।