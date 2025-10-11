नई दिल्ली: भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दौरान अपने 10वें टेस्ट शतक की उपलब्धि हासिल की। गिल ने यह शतक 177 गेंदों में पूरा किया, जिसमें उन्होंने 13 चौके और 1 छक्का लगाया।

गिल को इस साल एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 से पहले भारत का टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया था। कप्तानी संभालने के बाद उन्होंने अब तक 5 टेस्ट शतक जड़े हैं। गिल ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 754 रन बनाए थे, जिसमें उनका सबसे बड़ा स्कोर 269 रन रहा।

गिल ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़े

वेस्ट इंडीज के खिलाफ शतक जड़ने के बाद गिल ने भारत के लिए WTC (वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप) में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने 10वां शतक जड़कर पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (9 शतक) को पीछे छोड़ दिया।

इसके अलावा, गिल ने विराट कोहली के रिकॉर्ड के बराबर करते हुए एक साल में कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा शतक बनाने का कारनामा भी दोहराया। गिल ने 2025 में पांच शतक जड़े हैं, जबकि कोहली ने यह रिकॉर्ड 2016, 2017 और 2018 में बनाया था।

गिल की यह पारी न सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि भारत की टीम को वेस्ट इंडीज के खिलाफ मजबूत स्थिति में रखने में भी अहम साबित हुई।