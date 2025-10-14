नई दिल्ली: भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट में खिलाड़ियों ने कई रिकॉर्ड तोड़े। भारत ने यह मुकाबला 7 विकेट से जीतकर दो मैचों की सीरीज में 2-0 की क्लीन स्वीप पूरी की। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने पहले इनिंग्स में शतक लगाए, जबकि कुलदीप यादव ने 5 विकेट लिए। मैच के दौरान बने मुख्य रिकॉर्ड इस प्रकार हैं:

1. भारत ने साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड बराबर किया: भारत ने किसी एक विपक्षी टीम के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज जीत का विश्व रिकॉर्ड बराबर किया। भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगातार 10 टेस्ट सीरीज जीती हैं।

2. ध्रुव जुरेल का कीर्तिमान: जुरेल पहले भारतीय खिलाड़ी बने जिन्होंने अपने शुरुआती सात टेस्ट मैचों में सभी में जीत हासिल की।

3. मोहम्मद सिराज का 2025 में शीर्ष स्थान: सिराज ने दिल्ली टेस्ट में 3 विकेट लेकर 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट (37) लेने वाले गेंदबाज का स्थान हासिल किया।

4. जॉन कैंपबेल का शतक: वेस्ट इंडीज के जॉन कैंपबेल 19 साल में पहले ओपनर बने जिन्होंने भारत के खिलाफ टेस्ट शतक बनाया।

5. जेडन सील्स का रिकॉर्ड: नंबर 11 बल्लेबाज के रूप में दूसरे इनिंग्स में 32 रन बनाकर सील्स ने भारत के खिलाफ टेस्ट में नंबर 11 बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया।

6. यशस्वी जायसवाल की उपलब्धि: 24 साल की उम्र से पहले सात टेस्ट शतक बनाने वाले दूसरे ओपनर बने, पहले दक्षिण अफ्रीका के ग्रेम स्मिथ थे।

7. शुभमन गिल का रिकॉर्ड: गिल ने 2025 में कप्तान के रूप में अपना पांचवां टेस्ट शतक लगाया, किसी अन्य भारतीय कप्तान ने एक कैलेंडर वर्ष में इतना शतक नहीं बनाया।

8. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में गिल का नाम: गिल ने अपनी 129 रन की पारी में भारत के लिए WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज का रिकॉर्ड बनाया।

9. WTC में गिल का शतक रिकॉर्ड: गिल पहले भारतीय बल्लेबाज बने जिन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 10 शतक बनाए।

10. कुलदीप यादव का कीर्तिमान: कुलदीप ने 5 विकेट लेकर जॉनी वार्डल के रिकॉर्ड को बराबर किया, जो टेस्ट में सबसे ज्यादा पांच विकेट लेने वाले लेफ्ट-आर्म रिस्ट स्पिनर थे।

11.जसप्रीत बुमराह का इतिहास: बुमराह पहले भारतीय फास्ट बॉलर और सातवें कुल क्रिकेटर बने जिन्होंने सभी तीन फॉर्मेट में कम से कम 50 मैच खेले।

गौर है कि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट में कई रिकॉर्ड टूटे। भारत ने यह मैच 7 विकेट से जीतकर दो मैचों की सीरीज 2-0 से क्लीन स्वीप की। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने शतक लगाए, कुलदीप यादव ने 5 विकेट लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह ने सभी तीन फॉर्मेट में 50 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा, ध्रुव जुरेल, जॉन कैंपबेल, जेडन सील्स और गिल जैसे खिलाड़ियों ने भी अपने-अपने कीर्तिमान बनाए।