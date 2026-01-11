स्पोर्ट्स डेस्क : स्टार भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज से पहले अय्यर एयरपोर्ट पर एक फैन के डॉगी को प्यार करने की कोशिश में लगभग घायल होने से बच गए। हाल ही में चोट से उबरकर टीम इंडिया में वापसी करने वाले अय्यर के लिए यह पल किसी बड़े खतरे से कम नहीं था, हालांकि राहत की बात यह रही कि वह पूरी तरह सुरक्षित रहे।

एयरपोर्ट पर फैन से मुलाकात के दौरान हुई घटना

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि श्रेयस अय्यर एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक्त फैंस से घिरे हुए हैं। एक फैन उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए आगे आता है, जिसे अय्यर मुस्कुराते हुए साइन देते हैं। इसके कुछ ही सेकंड बाद एक अन्य व्यक्ति हाथ में पालतू कुत्ता लेकर उनके सामने आता है। अय्यर स्वाभाविक रूप से प्यार दिखाते हुए डॉगी को सहलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक कुत्ता उन पर झपटने की कोशिश करता है। गनीमत रही कि अय्यर समय रहते पीछे हट गए और किसी तरह की चोट से बच गए। वह इस पूरे वाकये के बाद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते नजर आए।

Sarpanch saab just returned fit — PLEASE protect him at all costs🙏😎 pic.twitter.com/TxtBRw9OlC — Jara (@JARA_Memer) January 9, 2026

चोट से वापसी के बाद बढ़ा आत्मविश्वास

यह घटना ऐसे समय पर हुई जब श्रेयस अय्यर हाल ही में फिटनेस से जुड़ी बड़ी परीक्षा पास कर चुके हैं। तिल्ली (स्प्लीन) में लगी चोट के कारण वह करीब दो महीने तक क्रिकेट से दूर रहे थे। इस दौरान उनके इंटरनेशनल करियर को लेकर कई सवाल खड़े हो गए थे। हालांकि, घरेलू क्रिकेट में वापसी कर अय्यर ने यह साबित कर दिया कि वह न सिर्फ फिट हैं, बल्कि पूरी लय में भी लौट चुके हैं।

विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन

श्रेयस अय्यर ने विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई की ओर से खेलते हुए प्रभावशाली प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली और नंबर चार पर बल्लेबाज़ी करते हुए सिर्फ 53 गेंदों में 82 रन की शानदार पारी खेली। इस पारी की सबसे अहम बात यह रही कि बल्लेबाज़ी के दौरान या बाद में उन्हें किसी भी तरह की शारीरिक परेशानी नहीं हुई, जिससे उनकी फिटनेस और वर्कलोड को लेकर चिंताएं काफी हद तक खत्म हो गईं।