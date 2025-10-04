अहमदाबाद: भारतीय सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन 11वां टेस्ट शतक जड़ा और टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक नई उपलब्धि दर्ज की। राहुल ने घरेलू मैदान पर 197 गेंदों में 12 चौकों की मदद से 100 रन बनाए और शतक पूरा होते ही आउट हो गए।

इस पारी के साथ राहुल टेस्ट क्रिकेट के 148 साल में पहले बल्लेबाज बने, जिन्होंने एक ही कैलेंडर वर्ष में दो बार 100 रन पर आउट होने का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले जुलाई में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में 100 रन बनाए थे। कुल मिलाकर, राहुल अब ऐसे सातवें खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने टेस्ट करियर में दो बार 100 रन पर आउट हुए।

यह शतक राहुल के लिए व्यक्तिगत तौर पर भी खास था। उन्होंने बताया कि यह जश्न उन्होंने अपनी बेटी के लिए मनाया। राहुल ने कहा, 'पिछले 5-6 हफ्तों से मैदान पर नहीं था, इसलिए वापस खेल की लय में आना, रन बनाना और लगातार 4-5 दिन खेलना शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण था। यह शतक मेरे परिवार और बेटी के लिए खास है।'

भारत ने वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 रन पर समेटी और फिर ध्रुव जुरेल (125) और रविंद्र जडेजा (104)* के शतकों की मदद से पांच विकेट पर 448 रन बनाकर पारी घोषित की। इस तरह भारत ने 286 रन की बढ़त हासिल की और मैच पर पूरी तरह नियंत्रण बना लिया।

राहुल के शतक और जडेजा-जुरेल के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। अब वेस्टइंडीज़ को मुकाबला पलटने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी।