स्पोर्ट्स डेस्क: वेस्टइंडीज़ के खिलाफ चल रहे पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया के दिग्गज ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 36 वर्षीय जडेजा ने एमएस धोनी को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज़ों की सूची में चौथा स्थान हासिल कर लिया है।

जडेजा ने दूसरी पारी में 81 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा, जिसमें तीन चौके और चार छक्के शामिल थे। इसके साथ ही उनके टेस्ट करियर में कुल छक्कों की संख्या 80 हो गई है, जो धोनी (78) से अधिक है। इस मामले में उनसे आगे सिर्फ ऋषभ पंत (90), वीरेंद्र सहवाग (90) और रोहित शर्मा (88) हैं।

जडेजा यहीं नहीं रुके और शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए अपने करियर का छठा टेस्ट शतक भी पूरा किया। दिन का खेल खत्म होने तक वे 104 रन पर नाबाद थे। उनकी पारी में छह चौके और पांच छक्के शामिल रहे।

इस शतक के साथ जडेजा 4000 रन पूरे करने के क़रीब पहुँच गए हैं। अगर वे यह मुकाम हासिल करते हैं तो वे दुनिया के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल होंगे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 4000 से ज्यादा रन और 300 से ज्यादा विकेट लिए हैं। इस एलीट लिस्ट में अब तक सिर्फ कपिल देव, इयान बॉथम और डेनियल वेटोरी का नाम शामिल है।

भारत की मज़बूत स्थिति

मैच के दूसरे दिन भारत ने वेस्टइंडीज़ पर पूरी तरह दबदबा बनाए रखा। केएल राहुल, ध्रुव जुरेल और रविंद्र जडेजा—तीनों ने शतक जड़े और टीम ने दिन का खेल खत्म होने तक 5 विकेट पर 448 रन बना लिए। भारत को पहले ही 286 रन की विशाल बढ़त मिल चुकी है और टीम तीसरे दिन स्कोर को और आगे ले जाने की कोशिश करेगी।

भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के

ऋषभ पंत – 90

वीरेंद्र सहवाग – 90

रोहित शर्मा – 88

रविंद्र जडेजा – 80

एमएस धोनी – 78

गौर है कि भारत ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक तक पांच विकेट पर 448 रन का मजबूत स्कोर बना लिया। अनुभवी बल्लेबाज लोकेश राहुल (100) और रविंद्र जडेजा (नाबाद 104) ने शतक जड़े। इनके इलावा 24 वर्षीय जुरेल ने भी अर्धशतक और फिर शतक पूरा करने के बाद जश्न मनाने के अपने तरीके से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा।