अहमदाबाद: भारत ने पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को एक पारी और 140 रनों से हराकर शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बावजूद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में तीसरे स्थान पर बना हुआ है। शुबमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने पहले दिन से ही विरोधियों पर दबाव बनाया और मैच में किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ी।

रविंद्र जडेजा का कमाल

इस जीत की सबसे बड़ी वजह मानी जा सकती है रविंद्र जडेजा की नाबाद शतकीय पारी और गेंदबाजी में चार विकेट। जडेजा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 104* रन बनाए और फिर दूसरी पारी में 4/54 लेकर वेस्टइंडीज को सिर्फ 146 रनों पर समेट दिया। उनका यह प्रदर्शन बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में शानदार रहा।

भारत का बहुमुखी प्रदर्शन

भारत ने अपनी पहली पारी 448/5 पर घोषित की, जिसमें केएल राहुल, ध्रुव जुरैल और जडेजा ने महत्वपूर्ण शतक लगाए। मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने पहले दिन पिच का पूरा लाभ उठाया। सिराज ने 4/40 और 3/31 जबकि बुमराह ने 3/42 रन पर विकेट लिए।

मैच की स्थिति और तालिका अपडेट

वेस्टइंडीज ने भारत की घोषित पारी के खिलाफ दूसरी पारी में केवल 146 रन बनाए। पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक पिच ने कई तरह के बदलाव दिखाए, लेकिन भारत के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने हर परिस्थिति में बेहतर खेल दिखाया।

इस जीत के बाद WTC तालिका में भारत 55.56% PCT के साथ तीसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका पहले और दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। वेस्टइंडीज लगातार चार मैच हारकर तालिका में छठे स्थान पर खिसक गए हैं।

निष्कर्ष

इस शानदार जीत ने भारत को घरेलू सीजन के पहले चार टेस्ट मैचों में एक मजबूत शुरुआत दिलाई। टीम ने हर विभाग में वेस्टइंडीज को मात दी और श्रृंखला में अपनी पकड़ मजबूत की। जडेजा, सिराज और बुमराह जैसे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने टीम की ताकत को और उजागर किया।