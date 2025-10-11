नई दिल्ली: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन यशस्वी जायसवाल दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए। पहले दिन शानदार 175 रनों की पारी खेलने वाले जायसवाल दूसरे दिन मैदान पर उतरे ही थे कि कुछ मिनट बाद उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा।

ऐसे हुआ रन आउट का ड्रामा

दूसरे दिन के दूसरे ओवर में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेडन सील्स गेंदबाजी कर रहे थे। जायसवाल ने गेंद को मिड-ऑफ की दिशा में हल्के हाथों से खेला और तेज़ी से रन के लिए निकल पड़े। लेकिन कप्तान शुभमन गिल नॉन-स्ट्राइकर एंड पर खड़े रह गए और रन लेने का कोई इशारा नहीं किया। जायसवाल ने गिल को रुकते देखा, फिर भी वो पूरी तरह दौड़ते रहे और नतीजा — सीधे रन आउट!

25 रन से चूका दोहरा शतक

जायसवाल 171 रन से आगे खेलना शुरू कर चुके थे और लग रहा था कि वो दोहरा शतक पूरा कर लेंगे। मगर एक छोटी-सी गलतफहमी ने उनकी शानदार पारी 175 रनों पर खत्म कर दी। उन्होंने 258 गेंदों में 22 चौकों की मदद से यह स्कोर बनाया।

फैंस ने किसे ठहराया जिम्मेदार?

सोशल मीडिया पर इस रन आउट का वीडियो तेजी से वायरल हो गया है। कुछ फैंस गिल को दोषी बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि जायसवाल ने जल्दबाजी की। यह दूसरा मौका है जब यशस्वी जायसवाल किसी बड़ी पारी के बाद रन आउट हुए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में भी वो विराट कोहली के साथ बल्लेबाजी करते हुए रन आउट हुए थे।