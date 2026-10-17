बेंगलुरु: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला आज, 17 अक्टूबर को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज फिलहाल 2-2 से बराबर है, ऐसे में दोनों टीमों के पास निर्णायक मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करने का मौका होगा। हालांकि, मुकाबले पर बारिश का खतरा भी मंडरा रहा है।

भारत बनाम वेस्टइंडीज हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले: 35

भारत जीता: 22

वेस्टइंडीज जीता: 12

एक मैच बेनतीजा रहा।

चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम अपनी बल्लेबाजी के अनुकूल पिच और छोटी बाउंड्री के लिए जाना जाता है। यहां गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है, जिससे बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने में मदद मिलती है। इस मैदान पर 175 से 205 रन के आसपास का स्कोर प्रतिस्पर्धी हो सकता है, हालांकि वास्तविक स्थिति पिच और मैच के हालात पर निर्भर करेगी।

बेंगलुरु मौसम

मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, बेंगलुरु में बारिश और गरज के साथ तूफान आने की आशंका है। मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होना निर्धारित है। यदि बारिश होती है, तो मैच में देरी या ओवरों में कटौती हो सकती है। सीरीज 2-2 से बराबर होने के कारण प्रशंसक उम्मीद करेंगे कि मौसम साथ दे और निर्णायक मुकाबले का पूरा रोमांच देखने को मिले।

संभावित 11

भारत: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मयंक यादव, भुवनेश्वर कुमार।

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), ब्रैंडन किंग, रोस्टन चेज, शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, अकील हुसैन, गुडाकेश मोती, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ।

भुवनेश्वर कुमार की वापसी से भारत को उम्मीद

भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को पांचवें टी20 से पहले टीम में शामिल किया गया है। अर्शदीप सिंह के कंधे पर चोट लगने के बाद भुवनेश्वर की वापसी की संभावना बढ़ गई है। नई गेंद से स्विंग कराने और डेथ ओवरों में विविधता के लिए पहचाने जाने वाले भुवनेश्वर भारत को जरूरी नियंत्रण दिला सकते हैं। हालांकि, अंतिम प्लेइंग इलेवन में उनका चयन टीम प्रबंधन के फैसले पर निर्भर करेगा।