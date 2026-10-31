नई दिल्ली: हरियाणा के जींद की रहने वाली मनीषा भनवाला ने कुश्ती की दुनिया में इतिहास रचते हुए भारत की पहली महिला वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। उन्होंने नॉन-ओलंपिक 59 किलोग्राम भारवर्ग के फाइनल में अमेरिका की अबीगैल नेट को 8-6 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। इस ऐतिहासिक जीत के साथ वह वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय पहलवान भी बन गईं।

पिता के सपने को पूरा करने के लिए जारी रखा संघर्ष

मनीषा के पिता सुरेश का 2022 में उस दिन निधन हो गया था, जिस दिन उन्हें एशियन चैंपियनशिप के लिए मंगोलिया रवाना होना था। पिता के अचानक निधन से मनीषा इतनी टूट गई थीं कि उन्होंने कुश्ती छोड़ने तक का मन बना लिया था। हालांकि, भाई रिंकू ने उन्हें समझाया कि उनके पिता ने उन्हें चैंपियन बनाने के लिए जो मेहनत की है, उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए।

माता-पिता की तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनकर पहुंचीं थीं प्रतियोगिता में

वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने से पहले मनीषा ने अपने माता-पिता की तस्वीरों वाली एक सफेद टी-शर्ट बनवाई थी। उनका सपना था कि गोल्ड जीतने के बाद वह इस टी-शर्ट को पूरी दुनिया के सामने दिखाएंगी। फाइनल में 8-6 से शानदार जीत दर्ज करने के बाद उन्होंने ऐसा ही किया। भाई रिंकू ने कहा, "यह हमारे परिवार का सपना था कि वह वर्ल्ड चैंपियन बने और आज उसने इसे पूरा कर दिया। यह हमारे पिता के लिए भी बेहद खास है।"

परिवार से मिली खेल की प्रेरणा

मनीषा का परिवार हरियाणा के जींद में खेती-किसानी से जुड़ा है। उनके भाई रिंकू कबड्डी खिलाड़ी हैं, जबकि उनकी भाभी ममता सिहाग भी पहलवान हैं। मनीषा बचपन में अपने भाई को गांव में कबड्डी खेलते देखकर खेलों की ओर आकर्षित हुई थीं। परिवार ने उनकी शारीरिक क्षमता और मानसिक मजबूती को देखते हुए उन्हें व्यक्तिगत खेल के रूप में कुश्ती अपनाने के लिए प्रेरित किया।

कई भारवर्ग बदलने के बाद हासिल किया वर्ल्ड गोल्ड

29 साल की मनीषा ने अपने करियर में 62, 65 और 57 किलोग्राम भारवर्ग में भी प्रतिस्पर्धा की, लेकिन उन्हें सबसे बड़ी सफलता नॉन-ओलंपिक 59 किलोग्राम वर्ग में मिली। इससे पहले वह एशियन चैंपियनशिप में तीन और पदक जीत चुकी थीं, जिनमें पिछले साल का गोल्ड भी शामिल है। उनकी यह उपलब्धि संघर्ष, परिवार के सहयोग और कभी हार न मानने के जज्बे की मिसाल बन गई है।

