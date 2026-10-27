वेलिंगटन: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20I सीरीज का तीसरा मुकाबले मंगलवार, 27 अक्टूबर को खेला जाएगा। सीरीज के शुरुआती दोनों मैच जीतकर भारतीय टीम 2-0 की बढ़त बना चुकी है। अब टीम इंडिया की कोशिश तीसरा मुकाबला जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप करने की होगी, जबकि न्यूजीलैंड की टीम वापसी के इरादे से मैदान पर उतरेगी।

IND vs NZ T20I हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

कुल T20I मुकाबले: 31

भारत जीता: 19

न्यूजीलैंड जीता: 11

नो रिजल्ट: 1

पिच और छोटी बाउंड्री बल्लेबाजों के लिए फायदेमंद

एचएनआरवाई स्टेडियम की पिच को संतुलित माना जाता है। मैच की शुरुआत में तेज गेंदबाजों को अच्छी गति और उछाल मिल सकती है, जिससे बल्लेबाजों को संभलकर खेलना होगा। दूसरी ओर, छोटी बाउंड्री आक्रामक बल्लेबाजों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। बीच के ओवरों में स्पिन गेंदबाज भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं।

तीसरे टी20 के दौरान मौसम

मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, मुकाबले के दौरान आसमान साफ रहने की उम्मीद है। फिलहाल बारिश के कारण खेल बाधित होने की कोई बड़ी आशंका नहीं बताई गई है। अगर मौसम अनुमान के मुताबिक रहता है, तो फैंस को पूरे मुकाबले का रोमांच देखने को मिल सकता है। हालांकि, मैच के समय की ताजा मौसम जानकारी पर नजर रखना जरूरी होगा।

संभावित प्लेइंग XI

भारत: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव

न्यूजीलैंड: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, जैकब डफी

कब, कहां और कैसे देखें

IND vs NZ 3rd T20I: 27 अक्टूबर, दोपहर 12:30 बजे

मैच कहां होगा: वेलिंगटन का हेनरी स्टेडियम

लाइव टीवी टेलीकास्ट: Sony Sports Network

लाइव स्ट्रीमिंग: SonyLIV ऐप और वेबसाइट

चोट के कारण ईशान किशन उपलब्ध नहीं

ईशान किशन चोट के कारण तीसरे टी20 मुकाबले के लिए उपलब्ध नहीं हैं। उनकी गैरमौजूदगी में विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संजू सैमसन पर होगी। भारतीय टीम के लिए बल्लेबाजी क्रम और गेंदबाजी संयोजन का सही चुनाव अहम होगा, ताकि सीरीज में लगातार तीसरी जीत हासिल की जा सके।