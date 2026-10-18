बेंगलुरु: भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज 2-2 से बराबर रहने के बाद वेस्टइंडीज के मुख्य कोच डेरेन सैमी ने अपनी टीम के प्रदर्शन की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि वेस्टइंडीज ने भारतीय टीम को उसकी घरेलू परिस्थितियों में कड़ी चुनौती दी और कुछ क्षेत्रों में भारत से बेहतर प्रदर्शन भी किया। सैमी ने इसे टीम के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बताया।

भारत में सीरीज जीतने का वेस्टइंडीज का इंतजार जारी

वेस्टइंडीज की टीम भारत में 2002 के बाद से द्विपक्षीय सीरीज जीतने में सफल नहीं रही है। इस बार मेहमान टीम के पास इतिहास बदलने का मौका था, लेकिन पांचवां और निर्णायक टी20 मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। भारत की पारी में केवल 46 गेंदें फेंकी जा सकीं, जिसके बाद मैच का कोई नतीजा नहीं निकल सका और सीरीज 2-2 से बराबर समाप्त हुई।

इससे पहले वेस्टइंडीज भारत में अपनी पिछली तीन द्विपक्षीय टी20 सीरीज हार चुका था। इन सीरीज में टीम सात मुकाबलों में से केवल एक मैच जीत पाई थी। हालांकि, इस बार शाई होप की अगुवाई में टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दी।

डेरेन सैमी बोले- टीम ने लक्ष्य की दिशा में बड़ी छलांग लगाई

वेस्टइंडीज के मुख्य कोच डेरेन सैमी ने सीरीज के बाद अपनी टीम के प्रदर्शन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उनके मुताबिक, मौजूदा टी20 विश्व चैंपियन भारत के खिलाफ बराबरी का मुकाबला खेलना वेस्टइंडीज के लिए सकारात्मक संकेत है।

सैमी ने कहा, 'हम समझते हैं कि हमारे लिए सफलता का क्या मतलब है। हम कभी यह नहीं भूलते कि एक टीम के रूप में हम कहां खड़े हैं और हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं। हम लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और मुझे लगता है कि इस सीरीज के बाद हमने एक बड़ी छलांग लगाई है।'

‘भारत को उसके घर में कुछ क्षेत्रों में पछाड़ा’

डेरेन सैमी ने भारतीय टीम के खिलाफ वेस्टइंडीज के जुझारू प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि उनकी टीम ने कुछ क्षेत्रों में भारत से बेहतर खेल दिखाया। उन्होंने घरेलू मैदान पर भारत जैसी मजबूत टीम को चुनौती देने को वेस्टइंडीज के लिए अहम उपलब्धि बताया। सैमी ने कहा, 'हमने मौजूदा चैंपियन के खिलाफ खेला और उसकी बराबरी की। कुछ क्षेत्रों में तो हमने उन्हें पछाड़ भी दिया, खासकर उनके अपने घर में।'

उनके इस बयान से साफ है कि सीरीज जीतने में नाकाम रहने के बावजूद वेस्टइंडीज का टीम प्रदर्शन को लेकर आत्मविश्वास बढ़ा है।

आलोचकों के अनुमान को वेस्टइंडीज ने गलत साबित किया

सैमी ने यह भी कहा कि सीरीज शुरू होने से पहले कई लोगों को वेस्टइंडीज की जीत की उम्मीद नहीं थी। इसके बावजूद टीम ने अपने प्रदर्शन से मुकाबले को बराबरी पर समाप्त किया।

उन्होंने कहा, 'यह सीरीज सभी टीमों के प्रदर्शन की सही तस्वीर पेश करती है, खासकर हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन की। मुझे पूरा विश्वास है कि जब सीरीज शुरू हुई थी, तब शायद लोगों को लगता था कि हमारे पास जीतने का मौका नहीं है। लेकिन वह दूसरों की राय थी।' कोच के अनुसार, टीम ने बाहरी उम्मीदों से प्रभावित होने के बजाय अपने खेल और सुधार पर ध्यान केंद्रित किया।

शाई होप की कप्तानी में वेस्टइंडीज ने दी कड़ी चुनौती

शाई होप की कप्तानी में वेस्टइंडीज ने सीरीज के दौरान बेहतर बल्लेबाजी, आक्रामक शॉट और संघर्ष करने की क्षमता दिखाई। टीम ने भारतीय गेंदबाजों के सामने चुनौती पेश की और पांचवें मुकाबले तक सीरीज को निर्णायक स्थिति में बनाए रखा।

हालांकि, बारिश के कारण अंतिम मुकाबला पूरा नहीं हो सका और वेस्टइंडीज भारत में लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय सीरीज जीत के इंतजार को खत्म नहीं कर पाया। इसके बावजूद सैमी ने टीम के प्रदर्शन को भविष्य के लिए सकारात्मक बताया।