केपटाउन: दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केपटाउन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के पांचवें दिन इतिहास रच दिया। वह इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 विकेट पूरे करने वाले दक्षिण अफ्रीका के पांचवें गेंदबाज बन गए। रबाडा के नाम अब 260 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 601 विकेट दर्ज हैं। इसके अलावा उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी 350 विकेट का आंकड़ा पार कर लिया।

600 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले पांचवें दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज

रबाडा से पहले दक्षिण अफ्रीका के चार गेंदबाज यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। इस सूची में शॉन पोलक 823 विकेट के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि डेल स्टेन के नाम 697, मखाया एंटिनी के 661 और एलन डोनाल्ड के 602 विकेट दर्ज हैं। रबाडा अब इस खास क्लब में शामिल हो गए हैं।

75 टेस्ट में पूरे किए 350 विकेट

रबाडा ने 75 टेस्ट मैचों में 350 विकेट पूरे किए और इस उपलब्धि तक पहुंचने वाले संयुक्त रूप से तीसरे सबसे तेज तेज गेंदबाज बन गए। उन्होंने यह मुकाम हासिल करने के लिए केवल 13,808 गेंदें फेंकीं, जो गेंदों के आधार पर 350 टेस्ट विकेट लेने का सबसे तेज रिकॉर्ड है। इस मामले में उन्होंने डेल स्टेन और वकार यूनिस जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घातक गेंदबाजी से मचाया तहलका

तीसरे टेस्ट के पांचवें दिन रबाडा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया। उन्होंने अपने शुरुआती स्पेल में मैथ्यू रेनशॉ, मार्नस लाबुशेन और ट्रेविस हेड के विकेट हासिल किए। ट्रेविस हेड का विकेट लेते ही उनके 350 टेस्ट विकेट भी पूरे हो गए। ऑस्ट्रेलिया ने 40 रन तक चार विकेट गंवा दिए थे।

रयान रिकेल्टन और वियान मुल्डर ने भी दिखाया दम

इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 329 रन बनाए थे, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 429 रन बनाकर 100 रनों की बढ़त हासिल की। दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका ने शानदार वापसी करते हुए 387 रन बनाए। रयान रिकेल्टन ने 101 और वियान मुल्डर ने 115 रनों की शतकीय पारियां खेलकर ऑस्ट्रेलिया के सामने 288 रनों का लक्ष्य रखा।