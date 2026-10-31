कुआलालंपुर: डिफेंडिंग चैंपियन मियू यामाशिता ने LPGA टूर की मेबैंक चैंपियनशिप में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए तीसरे राउंड के बाद बढ़त बरकरार रखी। जापान की यामाशिता ने शनिवार को 5 अंडर 67 का कार्ड खेला और उनका कुल स्कोर 18 अंडर 198 हो गया। अब वह रविवार को होने वाले फाइनल राउंड में दो शॉट की बढ़त के साथ उतरेंगी। यामाशिता ने पिछले साल तीन खिलाड़ियों के बीच हुए प्लेऑफ में जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया था।

यान लियू और पॉलिन रूसिन-बुशार दूसरे स्थान पर

चीन की यान लियू ने तीसरे राउंड में शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 अंडर 63 का कार्ड खेला, जिसमें एक ईगल, नौ बर्डी और दो बोगी शामिल रहीं। उन्होंने 18वें होल पर करीब 100 मीटर की दूरी से शानदार ईगल लगाया। वहीं, पहले राउंड के बाद बढ़त बनाने वाली पॉलिन रूसिन-बुशार ने भी 5 अंडर 67 का कार्ड खेला। दोनों खिलाड़ी संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं।

मियू यामाशिता ने जताई खुशी

यामाशिता ने मलेशिया में मिल रहे समर्थन और कोर्स के प्रति अपने लगाव को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, "खिताब जीतना अपने आप में बेहद खास होता है, लेकिन मुझे यह कोर्स बहुत पसंद है और मलेशिया में प्रशंसकों से मुझे काफी समर्थन मिल रहा है।" यामाशिता की नजरें अब लगातार दूसरे साल मेबैंक चैंपियनशिप का खिताब जीतने पर हैं।

अन्य खिलाड़ियों का प्रदर्शन

पिछले सप्ताह BMW लेडीज चैंपियनशिप जीतने वाली जापान की यूरी योशिदा ने तीसरे राउंड में 6 अंडर 66 का कार्ड खेला और 11 अंडर के स्कोर के साथ टूर्नामेंट में बनी हुई हैं। इंग्लैंड की चार्ली हल ने 72 का कार्ड खेला और वह 9 अंडर के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से 18वें स्थान पर हैं।