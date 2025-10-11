नई दिल्ली: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। दूसरे दिन भारतीय टीम का स्कोर 400 रन के पार निकल चुका है और उसके सिर्फ तीन विकेट गिरे हैं। कप्तान शुभमन गिल और ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी क्रीज पर डटे हुए हैं।

पहले दिन जायसवाल का तूफान

मुकाबले का पहला दिन पूरी तरह से भारत के नाम रहा। यशस्वी जायसवाल ने शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 175 रन की पारी खेली और एक बार फिर रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। उनके साथ साई सुदर्शन ने भी 87 रन की ठोस पारी खेली। दोनों के बीच 193 रनों की साझेदारी हुई, जिसने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। हालांकि जायसवाल दोहरे शतक से चूक गए और रन आउट हो गए।

गिल की कप्तानी पारी

दूसरे दिन कप्तान शुभमन गिल ने जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करते हुए अपनी फिफ्टी पूरी की। उन्होंने धैर्य और शानदार टाइमिंग का मिश्रण दिखाया। नीतीश रेड्डी भी आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं और टीम का स्कोर लगातार आगे बढ़ा रहे हैं।

भारत की पहली पारी का स्कोरकार्ड

केएल राहुल: 36 रन (स्टम्प – इमलाच, बोल्ड – वॉरिकन)

यशस्वी जायसवाल: 175 रन (रन आउट)

साई सुदर्शन: 87 रन (LBW – वॉरिकन)

शुभमन गिल: नाबाद

नीतीश रेड्डी: नाबाद

विकेट पतन: 58-1 (राहुल), 251-2 (सुदर्शन), 325-3 (जायसवाल)

भारत की बढ़त जारी, 10वीं सीरीज जीत पर नजर

भारत ने पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज को पारी और 140 रन से हराया था और सीरीज में 1-0 से आगे है। दिल्ली टेस्ट जीतकर टीम इंडिया लगातार 10वीं सीरीज जीत दर्ज करने की कोशिश में है। गौरतलब है कि साल 2002 के बाद से भारत वेस्टइंडीज से कोई टेस्ट मैच नहीं हारा है।