स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कप्तान के रूप में पहली बार टॉस जीतकर शुक्रवार को यहां दो मैचों की श्रृंखला के दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने पहले दिन दो विकेट पर 318 रन लिए। स्टंप्स के समय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 173 जबकि कप्तान शुभमन गिल 20 रन बनाकर पर क्रीज पर मौजूद है। साई सुदर्शन ने भी 87 रन का योगदान दिया। जायसवाल और सुदर्शन ने दूसरे विकेट के लिए 193 रन की साझेदारी की। वेस्टइंडीज के लिए दोनों विकेट जोमेल वारिकन ने लिए।

भारत ने उसी अंतिम एकादश को बरकरार रखा है जिसने अहमदाबाद में पहले टेस्ट में रोस्टन चेज की अगुवाई वाली वेस्टइंडीज को पारी और 140 रन से हराया था। वेस्टइंडीज ने अपनी टीम में दो बदलाव करते हुए ब्रैंडन किंग और जोहान लेने की जगह टेविन इमलाच और एंडरसन फिलिप को अंतिम एकादश में शामिल किया है।

प्लेइंग 11

भारत : यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद सिराज

वेस्टइंडीज : जॉन कैंपबेल, टेगनारिन चंद्रपॉल, एलिक अथानाज, शाई होप, रोस्टन चेज (कप्तान), टेविन इमलाच (विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वार्रिकन, खारी पियरे, एंडरसन फिलिप, जेडन सील्स