स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और अमेरिका के बीच खेले गए मुकाबले में एक ऐसा पल आया, जिसने क्रिकेट फैंस को चौंका दिया। अमेरिकी तेज गेंदबाज अली खान ने स्टार भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा को पहली ही गेंद पर आउट कर दिया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। वानखेड़े स्टेडियम जैसे बड़े मंच पर डिफेंडिंग चैंपियन भारत के खिलाफ इस विकेट ने न सिर्फ मैच की दिशा बदली, बल्कि अली खान को रातों-रात चर्चा का विषय बना दिया।

भारत बनाम USA: मैच की शुरुआती कहानी

मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस ग्रुप स्टेज मुकाबले में USA के कप्तान मोनांक पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फैसला किया। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी माना कि वह पहले बल्लेबाज़ी करना चाहते थे ताकि बड़ा स्कोर खड़ा किया जा सके। लेकिन पिच और हालात से ज्यादा असर अमेरिकी गेंदबाज़ों की सटीक लाइन-लेंथ ने डाला। पहले ओवर में ईशान किशन ने एक छक्के की मदद से सात रन बनाए और भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर में जैसे ही अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर आए, मैच का सबसे बड़ा मोमेंट देखने को मिला।

पहली गेंद, बड़ा झटका: अभिषेक शर्मा का गोल्डन डक

अली खान ने अपनी पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया। यह विकेट पूरी तरह से प्लानिंग और प्रेशर का नतीजा था। अभिषेक शॉट खेलने के चक्कर में चूक गए और पवेलियन लौट गए। वानखेड़े में मौजूद हजारों दर्शक अचानक शांत हो गए। यह विकेट भारत के लिए सिर्फ एक खिलाड़ी का आउट होना नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास पर सीधा वार था।

पावरप्ले में भारत की बल्लेबाज़ी लड़खड़ाई

अभिषेक के आउट होने के बाद भारतीय पारी संभल नहीं पाई। विकेट लगातार गिरते रहे और पावरप्ले खत्म होते-होते भारत अपने चार टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज़ खो चुका था। शैडली वैन शाल्कविक ने एक ही ओवर में तीन विकेट लेकर भारत की कमर तोड़ दी। USA की गेंदबाज़ी में अनुशासन और आक्रामकता साफ नजर आ रही थी।

अली खान का क्रिकेट सफर

अली खान पाकिस्तान मूल के अमेरिकी क्रिकेटर हैं। उनका जन्म पंजाब के अटक में हुआ था, लेकिन बाद में वह अमेरिका शिफ्ट हो गए और वहीं की राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बने। उन्होंने 2019 में पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ USA के लिए इंटरनेशनल डेब्यू किया। अपनी तेज़ रफ्तार और हार्ड लेंथ गेंदबाज़ी के लिए पहचाने जाने वाले अली खान सीमित ओवरों के क्रिकेट में एक प्रभावशाली गेंदबाज़ माने जाते हैं।

फ्रेंचाइज़ी क्रिकेट में भी बना चुके हैं पहचान

अली खान सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट तक सीमित नहीं हैं। वह बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL), पाकिस्तान सुपर लीग (PSL), कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) और मेजर लीग क्रिकेट (MLC) जैसी बड़ी लीगों में खेल चुके हैं। इन टूर्नामेंट्स में उनके अनुभव ने उन्हें बड़े मुकाबलों का खिलाड़ी बनाया है, जिसका फायदा उन्होंने भारत के खिलाफ उठाया।

विवादों में भी रहे

T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले अली खान उस वक्त भी सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि उन्हें भारतीय वीज़ा देने से मना कर दिया गया है। इसके बाद यह मामला काफी चर्चा में रहा, लेकिन मैदान पर उन्होंने अपने प्रदर्शन से सारी बातें पीछे छोड़ दीं।