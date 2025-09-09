दुबई: भारतीय क्रिकेट टीम ने यूएई के खिलाफ एशिया कप के पहले मैच के लिए अपनी अंतिम एकादश पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया। गेंदबाजी संयोजन और पिच की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। गेंदबाजी कोच मोर्न मोकर्ल ने संकेत दिया है कि टीम पूरी तरह तैयार है लेकिन अंतिम चयन इस बात पर निर्भर करेगा कि मैच के दिन दुबई की पिच कैसी रहती है। जिसमें तेज और स्पिन दोनों विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।

मोकर्ल ने इस बात पर जोर दिया कि इस समय की परिस्थितियां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान से अलग हैं। जहां चार तरफा स्पिन आक्रमण का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया था। मोकर्ल ने कहा, 'हमें देखना होगा कि विकेट कैसा खेलता है। पहले इस सतह पर काफी क्रिकेट खेला गया था और यह थका हुआ लग रहा था। लेकिन इस बार मैदान पर काफी घास है। आज रात हम पिच का पहला मुआयना करेंगे और उसके अनुसार योजना बनाएंगे।'

मोकर्ल ने जोर देकर कहा कि टीम सभी रणनीतिक विकल्प खुले रखे हुए है और टीम सतह का मूल्यांकन करने के बाद अंतिम निर्णय लेगी। अगर भारत एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज को शामिल करता है तो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह नई गेंद के साथ जसप्रीत बुमराह का साथ दे सकते हैं। जबकि हर्षित राणा और अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अन्य संभावित विकल्प हैं।

स्पिन के मोर्चे पर वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव दावेदारी में हैं। मोकर्ल ने कुलदीप के रवैये और पेशेवर रवैये की प्रशंसा करते हुए कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट श्रृंखला में सीमित खेल समय के बावजूद बाएं हाथ का यह स्पिनर कड़ी मेहनत कर रहा है और सफेद गेंद वाले क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए तैयार है।

एशिया कप के पहले मैच के लिए भारतीय टीम में कप्तान सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह शामिल हैं।

मोकर्ल ने दोहराया कि कोचिंग स्टाफ उद्देश्यपूर्ण लक्ष्यों और सामरिक लचीलेपन के साथ प्रशिक्षण सत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने कहा, 'हम केवल उसी पर नियंत्रण रख सकते हैं जिस पर हमारा नियंत्रण है। हमारी तैयारी और हम परिस्थितियों के अनुसार कैसे ढलते हैं।' अंतिम एकादश का चयन 10 सितंबर को पिच के विस्तृत निरीक्षण के बाद होने की उम्मीद है। जिसमें भारत यूएई के बल्लेबाजी क्रम का सामना करने के लिए तेज और स्पिन के बीच संतुलन पर सावधानीपूर्वक विचार करेगा।