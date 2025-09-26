स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप सुपर 4 का आखिरी मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया है। भारत ने टीम में दो बदलाव किए हैं और अर्शदीप सिंह के साथ हर्षित राणा को एक बार फिर मौका मिला है।

पिच रिपोर्ट

एशिया कप के मैचों में टीमों ने अपनी स्पिन गेंदबाजी का भरपूर इस्तेमाल किया है। इस पिच से स्पिनरों को थोड़ी ज़्यादा मदद मिलने की उम्मीद है। शुरुआत में थोड़ी मूवमेंट मिलने से तेज़ गेंदबाज़ों को फायदा होगा। खास बात यह है कि स्पिनर सही जगह पर गेंदबाज़ी करते हुए टर्न हासिल कर सकते हैं। बल्लेबाज़ों को स्ट्राइक रोटेट करनी होगी और बीच के ओवरों में स्पिनरों का अच्छी तरह से सामना करना होगा।

मौसम

दुबई में मौसम गर्म और उमस भरा रहने की उम्मीद है, रात 8:00 बजे भारतीय समयानुसार खेल शुरू होने पर तापमान 36 डिग्री से 38 डिग्री के बीच रहेगा। मैच के दौरान बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन तेज़ गर्मी खिलाड़ियों के लिए एक चुनौती होगी। मैच के दौरान आर्द्रता का स्तर लगभग 50 प्रतिशत रहेगा।

प्लेइंग 11

भारत : अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती

श्रीलंका : पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, चैरिथ असलांका (कप्तान), कामिन्दु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, जेनिथ लियानगे, दुष्मंथा चमीरा, महीश थीक्षाना, नुवान तुषारा