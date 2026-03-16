स्पोर्ट्स डेस्क : Suryakumar Yadav की कप्तानी में भारत ने ICC Men's T20 World Cup 2026 के फाइनल में New Zealand national cricket team को 96 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत टी20 वर्ल्ड कप तीन बार जीतने वाली पहली टीम बन गया।

ईशान किशन की टीम में वापसी

Ishan Kishan लगभग दो साल से ज्यादा समय तक भारतीय टीम से बाहर थे, लेकिन 2025 के Syed Mushtaq Ali Trophy में झारखंड के लिए शानदार प्रदर्शन ने उनकी अंतरराष्ट्रीय टीम में वापसी का रास्ता खोल दिया। इसके बाद उन्हें जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज और फिर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम में चुना गया।

जितेश शर्मा की जगह ईशान का चयन क्यों?

ईशान को टीम में शामिल करने और Jitesh Sharma को बाहर रखने के फैसले ने कई लोगों को चौंका दिया था। जितेश पिछले साल एशिया कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे और लगातार टीम के साथ जुड़े हुए थे। हालांकि सूर्यकुमार यादव ने बताया कि यह फैसला पूरी तरह से उनके “गट फीलिंग” और आंकड़ों के आधार पर लिया गया था। उन्होंने माना कि जितेश को बाहर रखना आसान नहीं था और उन्हें इस बात का दुख भी हुआ था।

“थोड़ा डेटा और पूरी गट फीलिंग”

सूर्यकुमार ने कहा कि टीम संयोजन को देखते हुए उन्हें टॉप ऑर्डर में ज्यादा फायरपावर की जरूरत थी। साथ ही बाएं-दाएं हाथ के ओपनर्स का संतुलन और दो विकेटकीपर विकल्प रखने की रणनीति भी अहम थी। उन्होंने कहा कि ऐसे में किसी न किसी खिलाड़ी को बाहर होना ही था और उस समय टीम प्रबंधन ने ईशान किशन पर भरोसा जताने का फैसला किया।

ईशान को किया था खास फोन

सूर्यकुमार यादव ने यह भी खुलासा किया कि टीम चयन से पहले उन्होंने खुद ईशान किशन को फोन किया था। उन्होंने मजाकिया अंदाज में पूछा था, “छोटू, वर्ल्ड कप जिताएगा?” जिस पर ईशान ने जवाब दिया, 'बस भरोसा करके देखिए।' इसके बाद सूर्यकुमार ने उन पर भरोसा जताया और ईशान ने मैदान पर शानदार प्रदर्शन से इसे सही साबित कर दिया।

टूर्नामेंट में ईशान का शानदार प्रदर्शन

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ईशान किशन भारत के लिए अहम खिलाड़ी साबित हुए। उन्होंने नौ मैचों में 317 रन बनाए और टीम के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने भारत को कई महत्वपूर्ण मौकों पर मजबूत शुरुआत दिलाई और टीम को खिताब जीतने में बड़ी भूमिका निभाई।