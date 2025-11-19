स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल की गर्दन की चोट को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए गुवाहाटी जाएंगे? पहले टेस्ट की दूसरी दिन की पहली पारी में सिमोन हार्मर की गेंद पर स्वीप शॉट लगाने के बाद गिल अचानक गर्दन पकड़कर दर्द में दिखाई दिए। टीम फिजियो ने उनका मैदान पर ही उपचार किया, लेकिन बढ़ती असहजता के कारण वह रिटायर हर्ट होकर मैदान छोड़ गए।

इसके बाद उन्हें कोलकाता के वुडलैंड्स हॉस्पिटल में स्कैन और ऑब्ज़र्वेशन के लिए भर्ती कराया गया। रविवार रात उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और तब से BCCI की मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर लगातार नज़र रख रही है।

क्या गिल गुवाहाटी के लिए रवाना होंगे?

एक रिपोर्ट के अनुसार, शुभमन गिल टीम के साथ गुवाहाटी जाने वाले हैं, लेकिन उनका खेलना उनकी फिटनेस टेस्ट पर निर्भर करेगा। गिल ITC सोनार होटल में टीम के साथ मौजूद हैं और बुधवार, 19 नवंबर को टीम के साथ उड़ान भरने की संभावना है।

एक सूत्र ने बताया: "योजना पहले से तय थी और अब तक उसमें कोई बदलाव नहीं है। गिल टीम के साथ यात्रा करेंगे, जब तक आखिरी समय में कोई बदलाव न हो।"

गिल को मुंबई ले जाकर विशेषज्ञ से दिखाने पर विचार किया गया था, लेकिन बाद में यह फैसला टाल दिया गया। BCCI की मेडिकल टीम और टीम मैनेजमेंट हर अपडेट पर नज़र बनाए हुए हैं। मैच से एक दिन पहले उनकी उपलब्धता को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

नितीश रेड्डी को टीम में शामिल किया गया

इसी बीच, चयनकर्ताओं ने ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी को टीम में जोड़ लिया है। वह सोमवार देर रात कोलकाता पहुंचे और बुधवार सुबह टीम के साथ गुवाहाटी रवाना होंगे।

ध्यान देने योग्य है कि नितीश रेड्डी मूल रूप से टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें दक्षिण अफ्रीका A के खिलाफ चल रही वनडे श्रृंखला के लिए राजकोट भेज दिया गया था। उन्होंने 13 और 16 नवंबर को खेले गए पहले दो मैचों में हिस्सा लिया, लेकिन तीसरे मैच से पहले उन्हें तुरंत टेस्ट टीम में वापस बुला लिया गया।