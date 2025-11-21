स्पोर्ट्स डेस्क : भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के कप्तान और प्रमुख बल्लेबाज शुभमन गिल गर्दन की ऐंठन के चलते मैच से बाहर हो गए हैं। BCCI ने शुक्रवार सुबह उन्हें टीम से रिलीज कर दिया जिसके बाद वे आगे की जांच और इलाज के लिए मुंबई रवाना हो गए। पहले टेस्ट के दौरान चोटिल हुए गिल की स्थिति में सुधार न होने के कारण मेडिकल टीम ने कोई जोखिम न लेने की सलाह दी। अब भारतीय टीम इस अहम मुकाबले में नए सलामी बल्लेबाज़ और मिडिल-ऑर्डर विकल्पों को लेकर कठिन फैसलों का सामना कर रही है।

गर्दन की चोट के कारण बाहर, मुंबई भेजे गए गिल

कोलकाता टेस्ट में चोटिल होने के बाद गिल की रिकवरी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। पहले मैच की दूसरी सुबह उनकी गर्दन में गंभीर ऐंठन हुई, जिसके चलते वे रिटायर्ड हर्ट हो गए और बाद में पूरे टेस्ट से बाहर हो गए। गुवाहाटी टेस्ट से पहले वे गुरुवार को अभ्यास में शामिल नहीं हुए, और शुक्रवार को फिटनेस टेस्ट की योजना भी मेडिकल टीम ने रोक दी। विशेषज्ञ से सलाह के लिए उन्हें तुरंत मुंबई भेजा गया।

ऋषभ पंत संभालेंगे कप्तानी की कमान

गिल के बाहर होने के बाद भारत के उपकप्तान ऋषभ पंत अब गुवाहाटी टेस्ट में टीम की कमान संभालेंगे। पंत लगभग एक साल बाद नेतृत्व की भूमिका निभाएंगे। भारत को 1-0 से पीछे चल रही टेस्ट सीरीज़ में वापसी के लिए यह मैच जीतना बेहद जरूरी है।

अक्टूबर में भी गर्दन की समस्या से जूझ चुके हैं गिल

यह पहला मौका नहीं है जब शुभमन गिल को गर्दन की समस्या ने परेशान किया हो। अक्टूबर 2024 में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ टेस्ट में भी इसी कारण वे बाहर हो गए थे। लगातार दो बार इस तरह की चोट का उभरकर सामने आना टीम मैनेजमेंट के लिए चिंता का विषय है, इसलिए लंबी अवधि के लिए फिटनेस को प्राथमिकता दी जा रही है।

ओपनिंग स्लॉट के लिए साई सुदर्शन सबसे मजबूत दावेदार

गिल की गैरमौजूदगी ने भारत के चयन समीकरण को काफी प्रभावित किया है। भारतीय टीम में पहले से ही बाएं हाथ के बल्लेबाजों की संख्या अधिक है। कोलकाता टेस्ट की प्लेइंग इलेवन में छह बाएं हाथ के बल्लेबाज़ शामिल थे। अब संभावित रिप्लेसमेंट साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल और नीतीश रेड्डी तीनों ही लेफ्ट-हैंडर हैं। विशेष रूप से ऑफ-स्पिनर साइमन हार्मर के खिलाफ इतने अधिक बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों का होना जोखिमपूर्ण हो सकता है क्योंकि हार्मर ने कोलकाता टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच प्रदर्शन किया था। ऐसे में टीम बैलेंस भी एक चुनौती है।

सीतांशु कोटक : “लंबे समय की फिटनेस से समझौता नहीं”

भारत के बैटिंग कोच सीतांशु कोटक ने स्पष्ट किया कि टीम शुभमन की फिटनेस को लेकर कोई जल्दबाज़ी नहीं करेगी। उन्होंने कहा, “शुभमन बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अगर slightest भी जोखिम हुआ तो वे नहीं खेलेंगे। “टीम के लिए एक अधूरा खिलाड़ी मैदान में उतारना सही नहीं।” कोटक ने साथ ही भारत की मजबूत बेंच स्ट्रेंथ पर भरोसा जताया और कहा कि कोई भी नया खिलाड़ी मौका मिलने पर बड़ा योगदान दे सकता है।

जुरेल भी विकल्प, पर निर्णय गिल की रिपोर्ट के बाद

रजत जुरेल के नंबर-4 पर खेलने से टीम के सामने कई कॉम्बिनेशन विकल्प खुले हैं। हालांकि, कोच के अनुसार अंतिम निर्णय गिल की मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही लिया गया।

सीरीज में पिछड़ चुकी टीम इंडिया के सामने बढ़ी चुनौती

भारत पहले टेस्ट में 30 रन से हार चुका है और सीरीज़ में 0-1 से पीछे है। अब गुवाहाटी टेस्ट भारत के लिए "करो या मरो" जैसा है। कप्तान का बाहर होना, लगातार चोटें और चयन संबंधी दुविधाएँ भारत के लिए चुनौतीपूर्ण माहौल बना रही हैं।