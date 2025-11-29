रांची: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाली वनडे सीरीज से पहले भारतीय बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ ने टीम इंडिया में दोबारा वापसी पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि नीली जर्सी पहनकर वापसी करना शानदार अहसास है और वे एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर टीम के लिए योगदान देने को तैयार हैं।

शुभमन गिल (गर्दन की चोट) और श्रेयस अय्यर (स्प्लीन चोट) के बाहर होने के बाद गायकवाड़ को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए KL राहुल की कप्तानी वाली टीम में शामिल किया गया है। सीरीज रविवार से रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में शुरू होगी।

BCCI ने X पर पोस्ट किए गए वीडियो में गायकवाड़ के हवाले से कहा, 'टीम इंडिया के लिए फिर से खेलने का मौका मिलना शानदार है। नीली जर्सी में लौटकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं मैदान पर उतरने का इंतज़ार कर रहा हूं।'

गायकवाड़ ने पिछली बार 19 दिसंबर 2023 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ग़क़ेबेर्हा में अपना अंतिम वनडे खेला था। उनकी हालिया अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति जुलाई 2024 में हरारे में ज़िम्बाब्वे के खिलाफ टी20 मैच में दर्ज हुई थी।

भारत के बॉलिंग कोच मॉर्नी मोर्कल ने भी गायकवाड़ की वापसी की सराहना की। उन्होंने कहा, 'उनका फिर से टीम में होना शानदार है। गायकवाड़ कई वर्षों से लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं। मौका मिलने पर वे देश को गर्व महसूस करवाएंगे।'

गायकवाड़ ने राजकोट में हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ 50 ओवर की सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन कर ODI सेटअप में वापसी पक्की की है। श्रेयस अय्यर की गैरहाजिरी में वे नंबर-4 स्लॉट के लिए दावेदारी पेश कर सकते हैं। हालांकि तिलक वर्मा और ऋषभ पंत इस स्थान के प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन गायकवाड़ की फॉर्म टीम मैनेजमेंट को एक और मजबूत विकल्प देती है।

गौर है कि रांची में पहले वनडे के बाद दोनों टीमें आगे के मुकाबले रायपुर और विशाखापत्तनम में खेलेंगी।