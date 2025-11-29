स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रविवार, 30 नवंबर को रांची में खेला जाएगा। दो मैचों की टेस्ट सीरीज में मिली क्लीन स्वीप के बाद टीम इंडिया इस वनडे सीरीज में भी घर पर अपनी ताकत दिखाना चाहेगी। वहीं, दक्षिण अफ्रीका टीम उलटफेर करने की कोशिश में होगी।

टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी

वनडे सीरीज में टीम इंडिया की कमान केएल राहुल के हाथ में होगी, जबकि दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेंबा बावुमा होंगे। लंबे समय के बाद रांची में अंतरराष्ट्रीय मैच होने जा रहा है, और घरेलू कंडीशंस टीम इंडिया के पक्ष में हैं।

रांची के जेएससीए स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

रांची की पिच स्पिनरों के लिए मुफीद रहती है, लेकिन शुरुआत में तेज गेंदबाजों को भी मदद मिलती है। हाई स्कोरिंग मैच की संभावना कम रहती है। टीम इंडिया ने यहां अब तक छह मैच खेले हैं, जिसमें तीन में जीत, एक में हार और एक का कोई नतीजा नहीं निकला।

मैच प्रिडिक्शन

मैच प्रिडिक्शन के अनुसार टीम इंडिया का पलड़ा भारी है। दक्षिण अफ्रीका के पास कई मैच विनर खिलाड़ी हैं, लेकिन घरेलू मैदान पर भारत को हराना आसान नहीं होगा।

संभावित प्लेइंग 11

भारत: रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़/यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत, केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह।

दक्षिण अफ्रीका: टोनी डी जोर्जी, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), टेंबा बावुमा (कप्तान), एडेन मार्करम, मैथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यानसेन, केशव महाराज, प्रेनेलन सुब्रायन, लुंगी नगिदी, नांद्रे बर्गर।