रायपुर: दूसरे वनडे में भारत को साउथ अफ्रीका के हाथों 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 358/5 का विशाल स्कोर बनाया, जिसमें विराट कोहली (102) और ऋतुराज गायकवाड़ (105) ने शतकीय पारियां खेलीं, लेकिन टीम जीत से चूक गई।

हार के बाद स्टैंड-इन कप्तान केएल राहुल ने हार के पीछे के कारणों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, 'मैं खुद को कोस रहा हूं। टॉस हारने का बहुत बड़ा असर पड़ा। दूसरी पारी में ओस की वजह से गेंदबाजी करना मुश्किल हो गया और ये मैच पर बहुत असर डालता है। कुछ चीजें हम बेहतर कर सकते थे।'

राहुल ने बताया कि टीम ने फील्डिंग में भी कुछ नरमी दिखाई। उन्होंने कहा, '350 का स्कोर अच्छा लग रहा था, लेकिन हमने कुछ आसान रन भी दिए। फील्डिंग में कुछ कमजोरियां सामने आईं। विराट और रुतु ने शानदार बैटिंग की और उन्होंने पारी की गति तय की। मुझे नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला और मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई।'

राहुल ने टॉस पर भी निराशा जताई और कहा कि भारत लगातार 20वें वनडे में टॉस हार चुका है। उन्होंने बताया, 'यह हमारी टॉस हारने की लंबी सीरीज है। 2 साल से लगातार टॉस हार रहे हैं। यह सिलसिला 2023 के ODI WC फाइनल से शुरू हुआ था। टॉस का खेल पर बड़ा असर पड़ता है और इस बार यह हमारे लिए निर्णायक साबित हुआ।'

साउथ अफ्रीका ने 362/6 का लक्ष्य 49.2 ओवर में पूरा किया। एडेन मार्करम ने 110 रन की शानदार पारी खेली, जबकि मैथ्यू ब्रीटजे (68) और डेवाल्ड ब्रेविस (54) ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के लिए अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा ने दो-दो विकेट लिए।

राहुल ने कहा, 'विराट और रुतु ने पारी की दिशा तय की। मैं नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए आया और अच्छी शुरुआत की। हालांकि हमें कुछ और चीजों में सुधार की जरूरत है। इस हार से हमें सीख लेनी होगी और तीसरे ODI में इसे सुधारना होगा।'

तीसरा और निर्णायक वनडे 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा, जो सीरीज का अंतिम फैसला करेगा।

