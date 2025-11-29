रांची (झारखंड): दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची में पहले वनडे से पहले, भारत 2-0 से टेस्ट सीरीज में हार के बाद वापसी करने को तैयार है। कप्तान शुभमन गिल की अनुपस्थिति में टीम इंडिया का नेतृत्व करने वाले केएल राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बल्लेबाजी पोज़िशन पर स्पष्टता जताई। उन्होंने कहा कि वह नंबर 6 पर बल्लेबाजी करेंगे और टीम में ऑलराउंडर्स की मौजूदगी से संतुलन बना रहेगा।

रांची की पिच और मैच की रणनीति

रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले की पिच स्पिनर्स के लिए मुफीद है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है, लेकिन मैच हाई स्कोरिंग होने की संभावना कम है। राहुल ने पिच का अभी करीबी निरीक्षण नहीं किया है, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि विकेट अच्छी होगी और दूसरी पारी में ओस का असर रहेगा। टीम रणनीति को ऐसे मैनेज किया जाएगा कि जीत का सबसे अच्छा मौका मिले।

टीम इंडिया का नया स्क्वॉड

गिल और श्रेयस अय्यर की चोट के कारण टीम में बड़े बदलाव किए गए हैं। तिलक वर्मा और रुतुराज गायकवाड़ को वापस बुलाया गया है, वहीं ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए वापसी कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा टीम में लौटे हैं और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में खेले अक्षर पटेल को फिलहाल आराम दिया गया है।

कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल पर दबाव

गिल की अनुपस्थिति में राहुल टीम इंडिया के कार्यवाहक कप्तान होंगे। उन्हें घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछली टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद टीम को जीत दिलाने का दबाव रहेगा। राहुल की अनुभव और नंबर 6 पर बल्लेबाजी टीम को संतुलन और आत्मविश्वास देने में अहम भूमिका निभाएगी।