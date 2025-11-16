स्पोर्ट्स डेस्क: भारत के खिलाफ ईडन गार्डन्स में मिली रोमांचक जीत के बाद साउथ अफ्रीका के कप्तान टेंबा बावुमा (Temba Bavuma) ने मैच को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने माना कि टीम ने मुश्किल हालात में शानदार धैर्य दिखाया और छोटी-छोटी साझेदारियों ने भी मैच का रुख बदल दिया।

“मुश्किल पिच थी, बस टिके रहना था” – बावुमा

बावुमा ने कहा कि शुरुआत से ही पता था कि इस पिच पर बल्लेबाज़ी बेहद कठिन होगी, लेकिन टीम का लक्ष्य सिर्फ टिके रहना और हर छोटी संभावना का फायदा उठाना था।

उन्होंने कहा, 'हम जानते थे रन बनाना आसान नहीं होगा, इसलिए जो भी मौके मिले, हमने उनका फायदा उठाया। पूरी टीम ने ग्राउंड होल्ड करने की कोशिश की, और यही मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ।'

बॉश और मार्को की साझेदारी ने बदला खेल

बावुमा ने स्वीकार किया कि बॉश और मार्को यानसन की छोटी लेकिन अहम साझेदारी ने टीम को नई ऊर्जा दी।

उन्होंने कहा, 'वो साझेदारी हमें मैच में वापस लाई। 120–125 रन हर बार जीत दिलाएं ऐसा नहीं होता, लेकिन हमने विश्वास नहीं छोड़ा।'

‘KG नहीं थे, फिर भी गेंदबाज़ों ने कमाल किया’

उन्होंने बताया कि कगिसो रबाडा के बिना उतरना आसान नहीं था, लेकिन केशव महाराज और साइमन हार्मर ने शानदार स्पेल फेंके। 'हमारा गेंदबाज़ी अटैक इन दोनों की वजह से और मजबूत बना है,' बावुमा बोले।

अक्षर का कैच था मैच का निर्णायक मोमेंट

अक्षर पटेल का मुश्किल कैच पकड़ने पर बावुमा ने कहा, 'वो आसान नहीं था। अक्षर के पास मोमेंटम था, अगर वो टिक जाते तो मैच बदल सकता था। मैं खुश हूँ कि मैंने कैच पकड़ लिया।'