स्पोर्ट्स डेस्क: दूसरे वनडे में एडेन मार्करम ने ऐसा खेल दिखाया कि रायपुर का स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ने भारत के खिलाफ सिर्फ मजबूत शुरुआत ही नहीं दिलाई, बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया जिसकी बराबरी पिछले 10 सालों में कोई भी विदेशी ओपनर नहीं कर पाया था। 359 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए मार्करम ने दमदार अंदाज में शतक जमाया और भारत के गेंदबाज़ों की लय बिगाड़ दी।

दशक बाद भारत में विदेशी ओपनर का शतक

एडेन मार्करम ने 110 रन की शानदार पारी खेलकर इतिहास रच दिया। यह पारी 10 चौकों और 4 छक्कों से सजी रही।उल्लेखनीय है कि भारत में किसी विदेशी ओपनर ने ODI शतक आखिरी बार 2015 में लगाया था, जब क्विंटन डी कॉक ने सेंचुरी जड़ी थी। मार्करम के लिए यह खास इसलिए भी रहा क्योंकि बतौर ओपनर यह उनका पहला ODI शतक है—उनके पिछले तीन शतक नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए आए थे।

पहले मैच में सिर्फ 7 रन पर आउट होने वाले मार्करम ने इस मुकाबले में बिल्कुल अलग तेवर दिखाए और शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों पर हावी रहे।

डी कॉक के जल्दी आउट होने के बाद मार्करम-बवुमा की 101 रन की साझेदारी

सीरीज के दूसरे मैच में डी कॉक सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन इसके बाद मार्करम को मिला कप्तान टेम्बा बवुमा का शानदार साथ। दोनों ने मिलकर 101 रन की साझेदारी कर दक्षिण अफ्रीका की पारी को मजबूत आधार दिया। बवुमा 46 रन बनाकर अर्धशतक से चूक गए और प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें 21वें ओवर में आउट किया।

ब्रीट्ज़के के साथ 70 रन की साझेदारी ने भारत की मुश्किल बढ़ाई

बवुमा के आउट होने के बाद भी रनगति पर कोई असर नहीं पड़ा। मार्करम ने इन-फॉर्म मैथ्यू ब्रीट्ज़के के साथ मिलकर 70 रन जोड़ दिए। इसी दौरान उन्होंने अपना शतक पूरा किया और साउथ अफ्रीका ने 200 के करीब स्कोर पहुंचा दिया। इस साझेदारी ने भारतीय गेंदबाज़ों पर दबाव और बढ़ा दिया।

सीरीज 1-1 से बराबर

काफी देर से विकेट तलाश रही भारतीय टीम को राहत तब मिली जब हर्षित राणा ने मार्करम को लॉन्ग-ऑन पर रुतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच करवाया। मार्करम के आउट होने के बाद दक्षिण अफ्रीका की बैटिंग लाइन-अप इतनी मजबूत थी कि उन्होने इस बड़े लक्ष्य को हासिल कर लिया। अब सीरीज 1-1 से बराबर है और तीसरा मैच निर्णायक बन गया है।

तीसरा वनडे विशाखापट्टनम में

तीसरा और आखिरी मैच 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम के ACA–VDCA स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमों के बीच रोमांचक फिनाले की उम्मीद की जा रही है।