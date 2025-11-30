स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और दक्षिण अफ्रीका (IND vs SA) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रविवार, 30 नवंबर को रांची में खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज में मिली करारी हार के बाद टीम इंडिया घरेलू परिस्थितियों में अपने पसंदीदा फॉर्मेट वनडे में वापसी करने को बेताब होगी। हालांकि इस मैच में टीम संयोजन सबसे बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि भारत कई विशेषज्ञ खिलाड़ियों के बिना उतरेगा।

सीरीज के लिए केएल राहुल को स्टैंड-इन कप्तान बनाया गया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों वनडे सीरीज के लिए टीम में लौट आए हैं।

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

मैच: 94

दक्षिण अफ्रीका जीता: 51

भारत जीता: 40

कोई परिणाम नहीं: 3

भारत में हेड-टू-हेड

भारत जीता: 18

दक्षिण अफ्रीका जीता: 14

मौसम और पिच रिपोर्ट

मैच के लिए आसमान साफ़ रहने की उम्मीद है। रांची में आखिरी वनडे तीन साल पहले हुआ था और उस मैच में भी दक्षिण अफ्रीका ने ही यहां खेला था। इस मैदान की पिच पर आमतौर पर बड़े स्कोर वाले मैच नहीं होते।

संभावित प्लेइंग 11

भारत: रोहित शर्मा, यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश रेड्डी, केएल राहुल (कप्तान), रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह।

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्कराम, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, रुबिन हरमन, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी।