स्पोर्ट्स डेस्क : दक्षिण अफ्रीका का भारत दौरा शुक्रवार 14 नवम्बर से टेस्ट सीरीज के साथ शुरू होगा। पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा और दिल्ली में बम धमाके के बाद से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा टीम में भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट रन किसने बनाए हैं। इस लिस्ट में सबसे उपर केएल राहुल हैं। आइए दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले जान लेते हैं कि मौजूदा टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में किसने और कितने रन बनाए हैं।

मौजूदा टीम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट रन केएल राहुल के 369 रन हैं। इसके बाद रवींद्र जडेजा का नम्बर है जिन्होंने 329 रन बनाए हैं। लिस्ट में तीसरे स्थान पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत हैं। पंत ने 186 रन बनाए हैं। चौथे नम्बर पर 74 रन के साथ कप्तान शुभमन गिल और पांचवें पर ओपनर यशस्वी जायसवाल हैं जिन्होंने 50 रन बनाए हैं।

मौजूदा टीम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट रन

369 - केएल राहुल (13 पारियां)

329 - रवींद्र जडेजा (12 पारियां)

186 - ऋषभ पंत (6 पारियां)

74 - शुभमन गिल (4 पारियां)

50 - यशस्वी जायसवाल (4 पारियां)

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका शेड्यूल

पहला टेस्ट : 14 नवम्बर, कोलकाता स्थित ईडन गार्डन

दूसरा टेस्ट : 22 नवम्बर, गुवाहाटी स्थित बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम

पहला वनडे : 30 नवम्बर, रांची स्थित जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स

दूसरा वनडे : 3 दिसम्बर, रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम

तीसरा वनडे : 6 दिसम्बर, विशाखापत्तनम स्थित ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम

पहला T20I : 09 दिसम्बर, कटक स्थित बाराबती स्टेडियम

दूसरा T20I : 11 दिसम्बर, न्यू चंडीगढ़ स्थित महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लनपुर

तीसरा T20I : 14 दिसम्बर, धर्मशाला स्थित हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम

चौथा T20I : 17 दिसम्बर, लखनऊ स्थित भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम

पांचवां T20I : 19 दिसम्बर, अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम