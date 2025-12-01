नई दिल्ली : विराट कोहली ने रविवार को प्रोटियाज के खिलाफ 135 रन की जबरदस्त पारी खेलकर समय को पीछे कर दिया, जब दोनों टीमें रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में तीन मैचों की सीरीज के पहले ODI में आमने-सामने थीं। भारत ने ये मैच 17 रन से जीता। मैच के बाद साथी खिलाड़ी और भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने कहा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली की पारी देखने के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे वह लगभग एक दशक पीछे चले गए हों। उन्होंने कहा कि पूर्व कप्तान अभी भी उसी तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं जैसे वह 2016 और 2019 के बीच करते थे।

37 साल के कोहली ने शांतचित्त होकर फिफ्टी बनाई और इसे जल्दी ही शतक में बदल दिया क्योंकि उन्होंने अपने स्टाइल और विरोधी गेंदबाजों का सामना किया। हालांकि वह पारी के आखिर में नाबाद नहीं रह सके, लेकिन उनकी शानदार बल्लेबाजी भारत की जीत के लिए काफी साबित हुई और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला। कुलदीप ने कोहली की कॉन्फिडेंट पारी की तारीफ करते हुए कहा, 'मेरा करियर विराट भाई के साथ शुरू हुआ जब वह कप्तान थे। जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, मुझे लगा कि मैं 8-9 साल पीछे चला गया हूं, जिस तरह से वह 2016, 2017, 2018, 2019, में बैटिंग कर रहे थे। यह बहुत अच्छी पारी थी और वह बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे। उनका शॉट सिलेक्शन जो भी हो, गेंद बल्ले से अच्छी तरह आ रही थी।'

कुलदीप ने यह भी कहा कि कोहली और टीम के सीनियर खिलाड़ी बॉलर्स को लगातार जानकारी देते रहते हैं और पेसर और स्पिनर अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर इनपुट शेयर करते हैं। उन्होंने कहा, 'उनके साथ रहना अच्छा लगता है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको हमेशा इनपुट मिलते हैं। बॉलिंग में भी, आपको इनपुट मिलते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। सीनियर्स के साथ रहना अच्छा लगता है। टीम में एनर्जी और इंटेंसिटी है जैसा कि आपने फील्ड में देखा है। हम इसके लिए बहुत लकी हैं।'

सीरीज के पहले मैच में 17 रन की जीत के साथ 1-0 की बढ़त लेने के बाद भारत अब बुधवार को दूसरे ODI के लिए रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका की मेजबानी करेगा।