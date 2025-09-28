स्पोर्ट्स डेस्क: ऐतिहासिक रूप से पहली बार, चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान 41 साल के टूर्नामेंट इतिहास के बाद एसीसी पुरुष एशिया कप 2025 के फाइनल में भिड़ने के लिए तैयार हैं। भारत इस निर्णायक मुकाबले में अपराजित है, जबकि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में दो बार, दोनों बार भारत से हार चुका है। इस बड़े मुकाबले की तैयारी ज़ोरदार रही है, और 14 सितंबर को हुई उनकी पहली भिड़ंत के बाद से ही इसमें और भी तेज़ी आ गई है।

1. अभिषेक शर्मा बनाम शाहीन अफरीदी

भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी के बीच होने वाला मुकाबला देखने लायक होगा। अभिषेक शानदार फॉर्म में हैं और शाहीन उनके खिलाफ कुछ खास नही कर पाए हैं। शाहीन सलामी बल्लेबाजों के स्टंप उखाड़ने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 2021 टी20 विश्व कप में पाकिस्तान की जीत के दौरान रोहित शर्मा और केएल राहुल के साथ ऐसा किया था।

2. सूर्यकुमार यादव बनाम हारिस रऊफ

पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने सुपर 4 मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव पर भारी पड़े। टूर्नामेंट में सूर्य के खराब फॉर्म के बावजूद, फाइनल में तीसरे नंबर पर उनकी भूमिका अहम होगी। रऊफ ने बांग्लादेश के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया और तीन अहम विकेट लेकर कम स्कोर वाली जीत सुनिश्चित की। अगर सूर्यकुमार रऊफ की चुनौती से पार पा लेते हैं तो वह इस दबाव भरे मुकाबले में भारत को और मजबूत स्थिति में पहुंचा सकते हैं।

3. फखर जमान बनाम जसप्रीत बुमराह

पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज फखर जमान और भारत के शीर्ष गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के बीच यह मुकाबला धमाकेदार होने का वादा करता है। बुमराह ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जमान को कभी आउट नहीं किया है, लेकिन दोनों के बीच विभिन्न प्रारूपों में हुए कुल मुकाबलों में जमान ने 64 गेंदों पर लगभग 69 के स्ट्राइक रेट से 41 रन बनाए हैं। यह मुकाबला फाइनल में सबसे महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की यादें आज भी हर क्रिकेट प्रशंसक के जेहन में ताजा हैं।

4. वरुण चक्रवर्ती बनाम साहिबजादा फरहान

पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ पिछले मैच में अर्धशतक जड़कर प्रभावित किया था। बीच के ओवरों में उनके प्रदर्शन की परीक्षा भारत के रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ होगी। हालांकि चक्रवर्ती पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 मैच में एक भी विकेट नहीं ले पाए, लेकिन रन गति को नियंत्रित करने में उन्होंने बेहद प्रभावी प्रदर्शन किया और सिर्फ 25 रन दिए।

5. शुभमन गिल बनाम सैम अयूब

हालांकि सैम अयूब के लिए एशिया कप बल्लेबाज के तौर पर मुश्किल रहा है, लेकिन उनकी गेंदबाजी पाकिस्तान के लिए काफी उपयोगी रही है, क्योंकि उन्होंने पावरप्ले में कई अहम विकेट लिए हैं। भारतीय उप-कप्तान शुभमन गिल लीग चरण में अयूब की स्पिन गेंदबाजी का शिकार हुए थे, लेकिन सुपर 4 मैच में उन्होंने बाजी पलट दी, जिससे दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर और तेज़ हो गई। इन दोनों के बीच शुरुआती पावरप्ले मुकाबला मैच का फैसला करने में अहम भूमिका निभा सकता है।