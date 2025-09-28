स्पोर्ट्स डेस्क: पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने एशिया कप 2025 के फाइनल से पहले भारत के खिलाफ अपनी टीम की तैयारियों और आत्मविश्वास को स्पष्ट किया। सलमान ने कहा कि हालांकि भारत ने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को पहले ही दो बार हराया है, उनकी टीम पूरी ताकत के साथ खेलकर धमाका करने की कोशिश करेगी और दुबई में ऐतिहासिक मुकाबले में उलटफेर करने का इरादा रखती है।

फाइनल में दबाव

सलमान ने माना कि भारत और पाकिस्तान दोनों टीमों पर इस ऐतिहासिक फाइनल में भारी दबाव होगा। उन्होंने कहा, 'भारत-पाक मैच में वह टीम जीतेगी जो सबसे कम गलतियां करेगी।' उन्होंने यह भी बताया कि फाइन-लाइन मैनेजमेंट और रणनीति पर ध्यान देना जीत की कुंजी होगी।

सूर्यकुमार का फोटोशूट स्किप करना

जब भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव के फाइनल से पहले फोटोशूट स्किप करने की चर्चा हुई, तो सलमान ने इसे सहजता से लिया। उन्होंने कहा, 'यह पूरी तरह उनका निर्णय है। चाहे वे आए या नहीं, इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है।'

टॉस पर ध्यान नहीं

सलमान ने टॉस के महत्व को कम करके देखा। उन्होंने कहा, 'टॉस सिर्फ खेल की शुरुआत का तरीका है। यह जीत या टीम की रणनीति तय नहीं करता। हमारी पूरी कोशिश प्रदर्शन पर केंद्रित रहेगी।'

पाकिस्तान का फाइनल में धमाका

सलमान ने उम्मीद जताई कि भले ही पाकिस्तान का अभियान मिश्रित रहा हो और भारत का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड मजबूत हो, उनकी टीम फाइनल में अपनी सर्वश्रेष्ठ खेल दिखा सकती है। उन्होंने कहा, 'हो सकता है कि हमने अपनी सबसे बड़ी तैयारी फाइनल के लिए रखी हो। भगवान की कृपा से, हम अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे।'

