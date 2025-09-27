स्पोर्ट्स डेस्क: पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान (Irfan Pathan) का मानना ​​है कि शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ सुपर ओवर में शानदार प्रदर्शन के बाद अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) एशिया कप फाइनल (Asia Cup Final) के लिए टीम में जगह पाने के हकदार हैं। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने सुपर ओवर में सिर्फ 2 रन देकर 2 विकेट चटकाए। उनकी बदौलत भारतीय टीम ने रोमांचक जीत के साथ टूर्नामेंट में अपना अजेय क्रम जारी रखा।

पठान ने डेथ ओवरों में अर्शदीप की अहमियत पर जोर देते हुए बताया कि वह जसप्रीत बुमराह की तरह लगातार यॉर्कर डाल सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि 26 वर्षीय अर्शदीप दबाव में अच्छी गेंदबाजी करना जानते हैं।

पठान ने भारत के श्रीलंका खिलाफ मैच के बाद कहा, 'देखो, सबसे पहले तो वो बर्फ की तरह ठंडा है, दोस्त। दबाव में, वो गेंद मांगता है। वो तब गेंदबाजी करता है जब जरूरत होती है और जब भी आखिरी ओवर होता है, वो यॉर्कर डालता है। वो तैयार रहता है। बुमराह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, वो यॉर्कर डालता है। मुझे लगता है कि वो उस स्तर का गेंदबाज है।'

पठान ने आगे कहा, 'मैं पहले दिन से ही कह रहा हूं यह सिर्फ आज की बात नहीं है। उन्हें हमेशा प्लेइंग इलेवन में होना चाहिए, क्योंकि कई बार दोनों तरफ से यॉर्कर की जरूरत पड़ती है। आपने आज खुद देखा, मैच बेहद रोमांचक रहा।'

'लेकिन टीम को लगा कि हमें लंबे बल्लेबाजी क्रम की जरूरत है और अगर आपको लंबे बल्लेबाजी क्रम की जरूरत है, तो शिवम दुबे एक ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं। अब, अगर वह खेल रहे हैं, तो अर्शदीप को जगह नहीं मिलती। लेकिन मेरी टीम में अर्शदीप हमेशा मौजूद रहेंगे और मैं यह बात पहले दिन से ही कह रहा हूं।'

फाइनल में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान

एशिया कप (Asia Cup) के इतिहास में यह पहली बार है जब भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) फाइनल में आमने सामने होंगे। टूर्नामेंट के मौजूदा संस्करण में यह तीसरी बार होगा जब दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी टीमें एक-दूसरे से भिड़ेंगी। हालांकि भारतीय टीम ने इन दोनों मैचों में जीत हासिल की और 28 सितंबर को होने वाले फाइनल मैच में भी ऐसा ही करना चाहेगी।