नई दिल्ली : पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) ने रविवार को भारत के खिलाफ (India vs Pakistan) सुपर 4 मुकाबले के दौरान फखर जमां (Fakhar Zaman) के विवादास्पद आउट होने के बाद एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में अंपायरिंग के मानकों पर बहस फिर से छेड़ दी है। समा टीवी के साथ एक पैनल पर बात करते हुए अफरीदी ने अधिकारियों पर चुटकी लेते हुए कहा, 'उन्हें IPL में भी अंपायरिंग करनी है।' उनकी यह टिप्पणी तीसरे अंपायर के फैसले को लेकर पाकिस्तान के क्रिकेट जगत में हो रही आलोचना के बाद आई है, जिसने फखर की शानदार पारी को खत्म कर दिया।

भारत द्वारा पहले गेंदबाजी करने का फैसला करने के बाद पाकिस्तान के लक्ष्य का पीछा करने के तीसरे ओवर में ही यह विवाद खड़ा हो गया। फखर लंबे रिव्यू के बाद, तीसरे अंपायर ने बल्लेबाज को आउट करार दिया, जिससे फखर निराश नजर आए। अफरीदी का समर्थन करते हुए दिग्गज बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ ने उनके आउट होने के समय पर अफसोस जताया। यूसुफ़ ने कहा, 'वह हमारे मुख्य खिलाड़ी थे, उन्होंने विश्वस्तरीय गेंदबाजों (जसप्रीत बुमराह) के खिलाफ कुछ चौके लगाकर अच्छी शुरुआत की थी।' उन्होंने सुझाव दिया कि फखर की शुरुआती आक्रामकता खेल का रुख बदल सकती थी।

मैच के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने अपनी शंकाएं स्वीकार करते हुए कहा था, 'मुझे फैसले के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे लगा कि गेंद बाउंस हुई है। अंपायर गलतियां कर सकते हैं, और यह समझ में आता है। मुझे तो ऐसा लगा कि गेंद बाउंस हुई है, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूं।' कप्तान ने आगे कहा कि फखर के आउट होने से पाकिस्तान की लय छिन गई। सलमान ने कहा, 'अगर वह जारी रखते, तो मुझे लगता है कि हम 190 के आसपास पहुंच सकते थे।'

पाकिस्तान 172 रनों पर सिमट गया, जिसमें साहिबजादा फरहान के 58 रनों की पारी ही उनकी पारी का एकमात्र आकर्षण रही। अभिषेक शर्मा के 39 गेंदों पर 74 रनों और शुभमन गिल के 47 रनों की बदौलत भारत ने आसानी से लक्ष्य का पीछा किया। गत चैंपियन ने 7 गेंद शेष रहते 6 विकेट से जीत हासिल की। इस हार के साथ पाकिस्तान की क्वालीफिकेशन की उम्मीदें बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ बचे हुए सुपर 4 मुकाबलों पर टिकी हैं। हालांकि अगर नतीजे उनके पक्ष में रहे तो फाइनल में भारत के साथ उनका तीसरा मुकाबला संभावित है।