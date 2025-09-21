दुबई : ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) रविवार को दुबई में चल रहे एशिया कप के सुपर फोर (Asia Cup 2025) मुकाबले में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ (India vs Pakistan) अपने पहले ओवर में प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद अनुभवी स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvender Chahal) को पीछे छोड़ते हुए टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए।

पांड्या ने अपने तीन ओवर के स्पेल में 29 रन देकर एक विकेट लिया और चहल के 96 विकेटों के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया। 31 वर्षीय पांड्या ने 118 मैचों में 26.63 की औसत से 97 विकेट लिए हैं और अर्शदीप सिंह के बाद 100 टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बनने से सिर्फ तीन विकेट दूर हैं, जिन्होंने ओमान के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की थी।

हार्दिक ने पाकिस्तान के खिलाफ 8 पारियों में 15 विकेट लिए हैं जो टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में किसी भी गेंदबाज़ द्वारा सर्वाधिक विकेट हैं। अपने सभी मैचों में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 8 पारियों में कभी भी विकेट नहीं लिया। पांड्या इस रोमांचक प्रतिद्वंद्विता के शुरुआती ओवर में ही यह उपलब्धि हासिल कर सकते थे। साहिबजादा फरहान का शॉट गलत चला गया, गेंद हवा में उछल गई और सीधे थर्ड मैन पर तैनात अभिषेक शर्मा के पास पहुंच गई। इस युवा सलामी बल्लेबाज को बस कुछ ही गज दौड़ना था, लेकिन वह स्थिर रहे, गेंद की दिशा का सही अंदाजा नहीं लगा पाए और मौका गंवा बैठे।

उन्होंने अंततः इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया, लेकिन यह अपने साथ विवाद भी लेकर आया। पांड्या ने फखर जमान की गेंद पर एक ऑफ-कटर गेंद फेंकी जिससे गेंद का किनारा लगा और गेंद संजू सैमसन के पास पहुंच गई। जब तक कैच की वैधता की जाच की जा रही थी, फखर अंपायरों के पास ही खड़े रहे। एक जूमर का इस्तेमाल किया गया और पूरी घटना पर विचार-विमर्श करने के बाद तीसरे अंपायर ने फैसला सुनाया कि सैमसन की उंगलियां गेंद के नीचे थीं और कैच वैध था।

फखर निराश थे और 15(9) रन बनाकर डगआउट लौटते हुए उन्होंने अपना सिर हिलाया। उन्होंने मुख्य कोच माइक हेसन से भी थोड़ी बातचीत की, जिन्होंने अंपायर के फैसले पर अपनी नाराजगी जताते हुए हाथ हिलाया। पावरप्ले में दो ओवर खेलने के बाद उन्हें आखिरी ओवर फेंकने के लिए फिर से आक्रमण पर लगाया गया। उन्होंने 14 रन दिए और पाकिस्तान ने 171/5 का स्कोर बनाया, जो भारत के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में पहले बल्लेबाजी करते हुए उनका सर्वोच्च स्कोर था।

