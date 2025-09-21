स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच एशिया कप (Asia Cup 2025) का पहला सुपर-4 मैच दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में शाम 8 बजे से खेला जाएगा। पिछले मैच में हैंड शैक विवाद के बाद आज के मैच पर सभी की नजरें मैच पर रहेंगी। पिछले मैच में भारत ने पाकिस्तान को करारी हार दी थी ऐसे में भारतीय टीम इस बार और कड़े मुकाबले के लिए मैच में उतरेगी और किसी भी प्रकार की गलती से बचना चाहेगी।

हेड टू हेड (T20I)

कुल मैच - 14

भारत - 11 जीत

पाकिस्तान - 3 जीत

हेड टू हेड (Asia Cup)

कुल मैच - 20

भारत - 11 जीत

पाकिस्तान - 6 जीत

नोरिजल्ट - 3

पिच रिपोर्ट

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम का आउटफील्ड तेज है। स्टेडियम के आकार का मतलब है कि स्पिनरों के लिए कोई आसान बाउंड्री नहीं है और ओस ने हाल के मैचों में ज्यादा असर नहीं डाला है। धीमी पिच तेज गेंदबाजों के लिए आदर्श नहीं है, लेकिन स्पिनरों के लिए मददगार हो सकती है। इसकी सुस्त पिच बल्लेबाजों को अपने स्ट्रोक्स बनाते समय थोड़ा धैर्य रखने की मांग करती है, इसलिए यह एक शांतचित्त होकर आक्रमण करने जैसा माहौल है।

मौसम

आज रात दुबई में मौसम गर्म रहेगा, तापमान 30 से 34 डिग्री के बीच रहेगा। नमी 61-62% के आसपास रहेगी और बारिश का कोई खतरा नहीं है।

संभावित प्लेइंग 11

भारत : अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती

पाकिस्तान : सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), खुशदिल शाह, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद