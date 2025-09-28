स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच एशिया कप (Asia Cup 2025) का फाइनल मैच दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया है। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए साहिबजादा फरहान के अर्धशतक की बदौलत एक विकेट के नुकसान पर 84 रन बना लिए हैं।

9.4 ओवर : वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर साहिबजादा फरहान, तिलक वर्मा द्वारा कैच आउट। वह खुद पर गुस्सा हो गए और बल्ला जमीन पर दे मारा। उन्होंने ओवर का छक्का जड़ दिया था, लेकिन दूसरा छक्का लगाने की कोशिश में उनकी विकेट गिर गई। साझेदारी टूट गई। फरहान ने 38 गेंदों पर 57 रन बनाए जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे।

पिच रिपोर्ट

दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के बीचों-बीच दो पिचें तैयार की गई हैं। एक पिच पिछले दो भारत-पाकिस्तान मैचों के लिए इस्तेमाल की गई है। दूसरी नई है और श्रीलंका के खिलाफ भारत के मैच जैसा हाई-स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है। दुबई में टॉस निर्णायक नहीं रहा है। अब तक 10 मैचों में, पहले बल्लेबाजी करने वाली और लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों के बीच जीत 5-5 बराबर रही है, जिसमें शुक्रवार का टाई मैच भी शामिल है। पहली पारी का औसत स्कोर 148 रन है।

प्लेइंग 11:

भारत : अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती

पाकिस्तान : साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सईम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद