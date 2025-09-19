दुबई : भारत और पाकिस्तान 21 सितंबर को एशिया कप सुपर 4 में अपने दूसरे मुकाबले के लिए तैयार हैं और यह रोमांच, तनाव, इतिहास और एक ऐसी कहानी के साथ आ रहा है जिसने प्रशंसकों को उत्साहित कर दिया है। उनका पहला मुकाबला आम मुकाबले से बिल्कुल अलग था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद स्टेडियम में दर्शकों की भीड़ कम दिख रही थी और कई लोग सवाल उठा रहे थे कि क्या यह मैच होना ही चाहिए था।

इसके बावजूद भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ। भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी टीम को आसान जीत दिलाई, लेकिन बाद में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने की परंपरा को नजरअंदाज कर दिया - जो राष्ट्रीय भावनाओं के उभार के बीच एक खामोश लेकिन प्रभावशाली बयान था। मैदान पर भारत ने पूरी तरह से दबदबा बनाए रखा, जबकि पाकिस्तान कोई भी सार्थक प्रतिरोध करने के लिए संघर्ष करता रहा।

विश्लेषकों ने पहले ही पाकिस्तान के अस्थिर फॉर्म और कमजोर लाइनअप के कारण भविष्यवाणी कर दी थी। जैसे-जैसे टीमें अपने दूसरे मुकाबले की तैयारी कर रही हैं, कहानी लगभग एक जैसी ही है। भारत प्रबल दावेदार है, जबकि पाकिस्तान को पासा पलटने के लिए लगभग सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन की जरूरत होगी।

एक अनुमानित मुकाबले में भी प्रशंसक नजरें नहीं हटाएंगे। भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत रनों और विकेटों से कहीं बढ़कर होती है, इनमें दशकों पुरानी प्रतिद्वंद्विता, राष्ट्रीय गौरव और उच्च-दांव वाला खेल होता है। हर गेंद, विकेट और ओवर दुनिया भर में बहस, मीम्स और सोशल मीडिया पर सक्रियता को बढ़ावा देता है।

हाथ मिलाने पर नजर

इस बार सभी की निगाहें हाथ मिलाने पर होंगी। पहले मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ मैच के बाद हाथ मिलाने की परंपरा को छोड़ दिया था, जिससे दुनिया भर में सुर्खियां बनीं। अब, जब दोनों टीमें फिर से आमने-सामने होंगी, तो यह देखना होगा कि क्या खिलाड़ी हाथ मिलाते हैं या नहीं। क्या भारत बहिष्कार जारी रखेगा या नहीं? प्रशंसक, विश्लेषक और पूर्व क्रिकेटर पहले से ही अपनी राय दे रहे हैं जबकि सोशल मीडिया भविष्यवाणियों, बहसों और मीम्स से भरा पड़ा है।

पिछला मैच

भारत ने कुलदीप यादव (3/18), अक्षर पटेल (2/18) और जसप्रीत बुमराह (2/28) की गेंदबाजी की बदौलत पाकिस्तान बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस कर दिया और उन्हें 127/9 पर रोक दिया। अभिषेक शर्मा (13 में से 31) और सूर्यकुमार यादव (47*) ने भारत को केवल 15.5 ओवर में 7 विकेट से जीत दिला दी जिससे वह ग्रुप ए में मजबूती से शीर्ष पर पहुंच गए।

टीमें

भारत : सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल (उपकप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रित बुमरा

पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफियान मोकिम

एशिया कप इतिहास

भारत : 8 खिताब (1984, 1988, 1990/91, 1995, 2010, 2016 टी20I, 2018, 2023)

पाकिस्तान: 2 खिताब (2000, 2012)

सुपर 4 चरण

सुपर 4 राउंड-रॉबिन प्रारूप का पालन करता है जिसमें प्रत्येक टीम एक बार दूसरी टीम से भिड़ती है। शीर्ष दो टीमें फाइनल में पहुंचती हैं।

अंक :

जीतने पर 2 अंक मिलते हैं जबकि मैच का परिणाम न निकलने पर एक-एक अंक दोनों टीमों में बंटता है। नेट रन रेट से टाई का फैसला होता है।

