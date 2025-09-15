स्पोर्ट्स डेस्क: भारत के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 128 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान के गेंदबाज शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) की नई गेंद की चुनौती को नाकाम कर दिया। छोटी लेकिन प्रभावशाली पारी के साथ उन्होंने पूर्व भारतीय टी20 बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) का पाकिस्तान के खिलाफ पावरप्ले के ओवरों में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

अभिषेक अर्धशतक तो नहीं बना पाए लेकिन पावरप्ले के ओवरों में उनके शानदार प्रदर्शन ने पाकिस्तान की वापसी की संभावनाओं को खत्म कर दिया। अभिषेक चौथे ओवर में पाकिस्तानी ऑलराउंडर सैम अयूब (Sam Ayub) की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे लेकिन उन्होंने सिर्फ 13 गेंदों पर 31 रन बनाए। उनकी मनोरंजक और प्रभावशाली पारी में चार चौके और दो छक्के शामिल थे।

कोहली का रिकॉर्ड टूटा

पाकिस्तान के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय (T20I) मैचों में पावरप्ले में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया इससे पहले सर्वोच्च स्कोर कोहली के नाम था, जिन्होंने तीन साल पहले इसी मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ 29 रन बनाए थे। कोहली ने टी20 एशिया कप 2022 के लक्ष्य का पीछा करते हुए पावरप्ले में 24 गेंदों पर 29 रन बनाए। कोहली के बाद पूर्व भारतीय टी20 कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और केएल राहुल (KL Rahul) का नंबर आता है। उन्होंने एक अन्य टी20 एशिया कप 2022 मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ पावरप्ले में 28-28 रन बनाए थे।

अभिषेक की रन चेज में धमाकेदार शुरुआत

हमेशा की तरह अभिषेक ने पहली ही गेंद से आक्रामक रुख अपनाया। अभिषेक ने रन चेज की पहली गेंद पर मैदान में चौका जड़ा। अगली गेंद पर उन्होंने अफरीदी की गेंद पर लॉन्ग-ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ा। तीसरे ओवर में अभिषेक ने बैकवर्ड पॉइंट की ओर चौका लगाया और फिर मिड-विकेट पर छक्का जड़ा। चौथे ओवर में अभिषेक ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से दो चौके लगाए। चौथी गेंद पर उन्होंने तेजी से शॉट लगाया लेकिन गेंद की पिच तक नहीं पहुंच पाए। इसी कारण लॉन्ग-ऑफ पर एक नियमित कैच आउट हो गए।