स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट के अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की घरेलू वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में रोहित ने शुभमन गिल के साथ पारी की दमदार शुरुआत करते हुए एशिया में वनडे क्रिकेट के 7000 रन पूरे कर लिए। राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला गया यह मैच रोहित के लंबे और शानदार करियर में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ता है।

राजकोट में रोहित–गिल की ठोस ओपनिंग

मैच की शुरुआत से ही भारतीय ओपनिंग जोड़ी आत्मविश्वास से भरी दिखी। रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल ने शुरुआती ओवरों में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाया। 50 रन की ओपनिंग साझेदारी तक रोहित चार आकर्षक चौकों की मदद से 21 रन बनाकर नाबाद थे। दोनों बल्लेबाजों ने पावरप्ले का पूरा फायदा उठाते हुए भारत को मज़बूत प्लेटफॉर्म दिया।

एशिया में 7000 वनडे रन: रोहित का ऐतिहासिक मुकाम

इस पारी के दौरान रोहित शर्मा ने एशिया में 7,000 वनडे रन पूरे कर लिए। इसके साथ ही वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाले इतिहास के सातवें बल्लेबाज़ बन गए। इस खास क्लब में पहले से सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, विराट कोहली और श्रीलंका के कुछ दिग्गज बल्लेबाज़ शामिल हैं। रोहित का नाम इस सूची में जुड़ना उनकी एशियाई परिस्थितियों में निरंतर सफलता को दर्शाता है।

लगभग दो दशक लंबा वनडे करियर

रोहित शर्मा ने 2007 में आयरलैंड दौरे पर भारत के लिए अपना वनडे डेब्यू किया था। तब से लेकर अब तक वह 281 वनडे मैचों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने अलग-अलग भूमिकाओं में खुद को साबित किया—मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज़ से लेकर दुनिया के सबसे खतरनाक ओपनरों में शामिल होने तक। एशिया में उनका रिकॉर्ड इस विकास यात्रा की साफ़ तस्वीर पेश करता है।

एशियाई कंडीशन्स में रोहित का दबदबा

रोहित शर्मा ने अब तक एशिया में 165 वनडे मुकाबले खेले हैं। इनमें भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई और पाकिस्तान में खेले गए मैच शामिल हैं। खास बात यह है कि इनमें से 99 मैच उन्होंने भारतीय सरज़मीं पर खेले हैं, जहां उनका औसत 56.85 का रहा है और उन्होंने 5,000 से अधिक रन बनाए हैं।

भारत में बने ऐतिहासिक डबल शतक

रोहित शर्मा के तीनों वनडे डबल शतक भारतीय परिस्थितियों में ही आए हैं। इनमें 264 रनों की वह ऐतिहासिक पारी भी शामिल है, जो आज भी वनडे क्रिकेट का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। यह रिकॉर्ड न सिर्फ उनकी बल्लेबाज़ी क्षमता को दर्शाता है, बल्कि घरेलू कंडीशन्स में उनके प्रभुत्व को भी रेखांकित करता है।

UAE में सबसे शानदार औसत

एशिया के अलग-अलग देशों में रोहित का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा है, लेकिन यूएई में उनका औसत सबसे ज़्यादा 62.12 का है। इसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश में 15, श्रीलंका में 35 और पाकिस्तान में छह वनडे मुकाबले खेले हैं।