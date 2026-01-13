राजकोट : भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ बुधवार को होने वाले दूसरे वनडे में सीरीज जीतने के लक्ष्य के साथ उतरेगा। बस ऐसे ही, न्यूज़ीलैंड की नौ मैचों की जीत का सिलसिला रुक गया है। हालात का असर ऐसा था कि यह पसंदीदा नतीजा था, भले ही उनके विरोधी, भारत, अपने पिछले छह मैचों में 3-3 पर थे। हालांकि, न्यूज़ीलैंड इस बात से हौसला ले सकता है कि टॉस हारने के बावजूद उन्होंने भारत को मैच के 99वें ओवर तक खींच लिया। उन्हें लगेगा कि अगर वे ऐसा ही कर सकते हैं और कहीं से 20 और रन बना लेते हैं तो वे अपनी अनुभवहीन टीम के साथ भी पूरी ताकत वाली भारतीय टीम को चौंका सकते हैं।

दूसरी ओर भारत को पता होगा कि वे बल्ले से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन न करने के बावजूद जीत गए। उन्होंने न्यूज़ीलैंड को 300 रन पर रोकने के लिए काफी हद तक अच्छी गेंदबाज़ी की, लेकिन विराट कोहली के आउट होने के बाद की मुश्किल से खुश नहीं होंगे। उन्हें चुपचाप विश्वास होगा कि अगर वे अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के करीब पहुंच सकते हैं तो वे सीरीज जीत सकते हैं, भले ही वे टॉस हार जाएं और फिर आखिरी वनडे में प्रयोग करने की उम्मीद करें।

टॉस की बात करें तो इस नए राजकोट स्टेडियम में चार वनडे का छोटा सा सैंपल साइज है, लेकिन अभी तक किसी भी टीम ने वहां सफलतापूर्वक पीछा नहीं किया है। हालांकि, फॉर्मूला वही रहा है: अगर आप पहले बल्लेबाज़ी कर रहे हैं तो विरोधी टीम को 350 रन के अंदर ढेर कर दें। कोहली और डेरिल मिशेल इस समय अपनी-अपनी टीमों के सर्वश्रेष्ठ और फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज़ हैं। वे दोनों पहले वनडे में शतक के करीब पहुंच गए थे। हालांकि, कोहली पर टीम का बोझ कम है, जिसकी वजह से वह अपने करियर के आखिरी दौर में खुलकर खेल रहे हैं।

न्यूजीलैंड को मुकाबले में बने रहने के लिए मिशेल को और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। घायल वाशिंगटन सुंदर की जगह टीम में आयुष बडोनी को शामिल किया गया है, जिसका मुख्य कारण हाल के दिनों में उनकी पाटर्-टाइम गेंदबाजी में मिली सफलता है। हालांकि, नीतीश कुमार रेड्डी पहले से ही टीम में हैं। हालात तय करेंगे कि बडोनी को डेब्यू का मौका मिलेगा या नहीं। साथ ही अर्शदीप सिंह प्रसिद्ध कृष्णा की जगह ले सकते हैं।

हेनरी निकोल्स ओपनिंग की भूमिका में अच्छी तरह से फिट हो गए हैं, जिससे मिडिल ऑडर्र में विकेटकीपर मिशेल हे के लिए जगह बन गई है। लेगस्पिनर आदित्य अशोक का वडोदरा में अनुभव अच्छा नहीं रहा, लेकिन न्यूजीलैंड उनके साथ बना रह सकता है। दूसरा विकल्प जेडेन लेनोक्स की लेफ्ट-आर्म फिंगरस्पिन है।

वडोदरा में इतनी ओस नहीं थी कि गेंद पकड़ने में मुश्किल हो, लेकिन ठंडे तापमान में पिच थोड़ी तेज हो गई थी। अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पारी को अधिकतम करते हैं, तो राजकोट में टॉस इतना बड़ा फैक्टर नहीं होना चाहिए क्योंकि टीमें अब मध्यम मात्रा में ओस से निपटने की आदी हो गई हैं। पिछले 13 वनडे में यह पहली बार था जब भारत के गेंदबाजों को पावरप्ले में कोई विकेट नहीं मिला। विदेशी टीमों में, जिन्होंने भारत में भारत के खिलाफ कम से कम 20 मैच खेले हैं, न्यूज़ीलैंड का जीत-हार का रिकॉडर् सबसे खराब है, 1-4 का, जिसमें उन्होंने आठ मैच जीते हैं और 32 हारे हैं।

संभावित प्लेइंग 11

भारत : शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी/आयुष बडोनी, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज

न्यूजीलैंड : डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, डेरिल मिशेल, मिशेल हे (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), क्रिश्चियन क्लार्क, 9 काइल जैमीसन, जैक फाउल्क्स, आदित्य अशोक/जेडेन लेनोक्स