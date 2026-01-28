Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्कः न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की श्रृंखला के चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय में 50 रन से हार का सामना करने के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि टीम छह बल्लेबाजों के साथ खुद को चुनौती देना चाहती थी। इशान किशन के चोट के कारण बाहर होने के बाद टीम ने उनके स्थान पर किसी बल्लेबाज की जगह तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मौका दिया। भारतीय टीम जीत के लिए मिले 216 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए शिवम दुबे की 23 गेंद में 65 रन की पारी के बावजूद 165 रन पर आउट हो गई। 

सूर्यकुमार ने मैच के बाद पुरस्कार समारोह में कहा, ‘‘हमने जानबूझकर छह बल्लेबाजों के साथ उतरने का फैसला किया। हमारा लक्ष्य पांच गेंदबाजों को रखते हुए  खुद को चुनौती देना था।'' उन्होंने कहा कि टीम टी20 विश्व के मद्देनजर अधिक खिलाड़ियों को मौका देना चाहती है। उन्होंने कहा, ‘‘ हम हमारे पास कुछ अन्य खिलाड़ियों को भी एकादश में शामिल करने का विकल्प था लेकिन हम उन खिलाड़ियों को मौका देना चाहते थे जो विश्व कप टीम का हिस्सा  हैं।'' 

उन्होंने कहा, ‘‘हम पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हम यह देखना चाहते थे कि 180-200 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दो-तीन विकेट गिरने के बाद हमारी बल्लेबाजी कैसी रहती है।'' भारतीय कप्तान ने कहा कि टीम अगर एक और साझेदारी करने में सफल रहती तो परिणाम कुछ और होता। उन्होंने कहा, ‘‘ भारी ओस की मौजूदगी में दुबे जैसी एक-दो साझेदारियां मैच का रुख बदल सकती थीं और एक अच्छी साझेदारी से बड़ा फर्क पड़ सकता था।'' 