राजकोट : भारतीय महिला टीम ने प्रतिका रावल (89 रन) और तेजल हसाबनिस (नाबाद 53 रन) के अर्धशतकों की मदद से शुक्रवार को यहां आयरलैंड के खिलाफ शुरूआती महिला एकदिवसीय मैच में 6 विकेट से जीत दर्ज की। आयरलैंड ने कप्तान गैबी लुईस के 92 रन और उनकी लियाह पॉल (59 रन) के साथ 117 रन की साझेदारी से 7 विकेट पर 238 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया। भारतीय टीम ने यह लक्ष्य 34.3 ओवर में 4 विकेट पर 241 रन बनाकर हासिल कर लिया।

